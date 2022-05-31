ZāZEN Properties تقدم تحليلاً حول نشاط قطاع العقارات في دبي خلال الربع الأول من عام 2022

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كشفت ZāZEN Properties، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن تقرير أعدته شركة جيه إل إل، شريك المبيعات والشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات العقارية وتقارير التحليل، بهدف تسليط الضوء على نمو سوق العقارات في دبي من خلال البيانات والمشاريع المختلفة في القطاع.

وتشير النتائج الجديدة الواردة في التقرير إلى توقعات بتسليم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية عام 2022، مما يعكس المرونة التي يتمتع بها القطاع العقاري.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي، بما فيها الشقق والفلل، 657 ألف وحدة سكنية لغاية 31 مارس 2022، مع التوقعات لتسليم 42 ألف وحدة سكنية إضافية بنهاية العام.

ويعتمد توريد الوحدات السكنية المكتملة على المسوحات ربع السنوية للمناطق الحضرية في أبوظبي ودبي، كما يعكس عدد الوحدات التي تم تسليمها للإشغال الفوري. وتشير التوقعات إلى استمرار مسيرة النجاح خلال العام القادم نظراً للزيادة المستمرة في الطلب وحجم المعاملات وإطلاق المشاريع الجديدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة ZāZEN Properties: «يعتبر التقرير الأخير الصادر عن شركة جيه إل إل دليلاً إضافياً على قوة سوق العقارات والإمكانيات الهائلة التي توفرها الإمارات في هذا المجال، مما يشير إلى حجم الطلب المتزايد الذي يشهده القطاع، إلى جانب الالتزام الراسخ من قبل حكومتنا وقيادتنا الرشيدة بإتاحة الفرص أمام المستثمرين والمشترين المحتملين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «نحرص في ZāZEN Properties على استكمال مسيرة النجاح والنمو في القطاع من خلال المشاريع التي تراعي أعلى معايير الجودة والمرافق عالمية المستوى، مع التركيز على المشاريع المجتمعية المستدامة. ونؤكد مع توسع محفظتنا العقارية، التزامنا بالحلول المستدامة في صميم عملية التصميم والتطوير لمشاريعنا، بما ينسجم مع التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وحقق القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً في السنوات الأخيرة، ازدهاراً ملحوظاً بفضل استجابة حكومة الإمارات للأزمة الصحية العالمية وحُسن إدارتها، والعمل الممتاز لقطاع الرعاية الصحية بأكمله، إلى جانب حملة التطعيم الناجحة ومساهمة جميع المواطنين والمقيمين الإيجابية في تحسين المجتمع الإماراتي.

وتُعتبر التحديثات الأخيرة لشروط منح التأشيرة الذهبية في الإمارات مبادرة رائعة من شأنها أن تعزز الاستثمار في القطاع العقاري. تشير التوقعات إلى تحقيق نتائج إيجابية للغاية على المدى الطويل نظراً لمزايا العيش والعمل في الإمارات، والتي شهدها وأقرها العالم أجمع.

وتشير التوقعات إلى تحقيق نتائج إيجابية للغاية على المدى الطويل نظراً لمزايا العيش والعمل في الإمارات، والتي شهدها وأقرها العالم أجمع.

وتُعد التحديثات الأخيرة للوائح الخاصة بالحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات مبادرة مهمة جديدة من شأنها تعزيز الاستثمار في قطاع العقارات، لا سيما أنها تقدم العديد من الخيارات المرنة التي توفر للمقيمين حافزاً قوياً للاستثمار في الدولة على المدى الطويل وتتيح لغير المقيمين فرصاً مميزة للعيش في الإمارات.

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