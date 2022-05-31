1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 369 مبايعة بقيمة 998.46 مليون درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 234.42 مليون درهم و320 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 764.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 13 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة الثنية الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم.

وسجلت الرهون 240.96 مليون درهم منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 18.33 مليون درهم و82 رهناً لفلل وشقق بقيمة 222.63 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 40 مليون درهم.

وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 25.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم.

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