مِراس التابعة لـدبي القابضة تسدد صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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قامت شركة "مِراس" التابعة لدبي القابضة بتسديد صكوك بقيمة 600 مليون دولار أمريكي (2.2 مليار درهم إماراتي) اليوم عند استحقاقها وفقًا لمعلومات منقولة عن مصادر مقربة من الشركة، وكانت قد أصدرت هذه الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي لأجل خمس سنوات في مايو 2017.

وأكدت المصادر لــ«البيان» أن تسديد الصكوك يأتي في أعقاب تسديد تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي) يتعلق باستحواذ "مِراس" على "دي إكس بي إنترتينتمنت"، الشركة الأم لــــ"دبي باركس آند ريزورتس"، في عام 2021.

وقد ضُمت شركة "مِراس"، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت مظلة دبي القابضة في يونيو 2020، حيث أدى هذا الاندماج إلى تشكيل كيان اقتصادي ضخم.

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