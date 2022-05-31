«إكسبو الشارقة» يحتفل باليوم العالمي للمعارض بإنجازات استثنائية

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك مركز إكسبو الشارقة دول العالم احتفالها بالنسخة السابعة من اليوم العالمي للمعارض الذي يصادف الأول من يونيو، بإنتاج مادة فيلمية نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، سلّط فيها الضوء على الجهود التي بذلها المركز لإعادة الانتعاش لقطاع المعارض والمؤتمرات.

وتأتي هذه المناسبة العالمية في ظل سلسلة من الإنجازات الاستثنائية التي حققها مركز إكسبو الشارقة على مدار خمسة وأربعين عاماً، والنمو المتزايد في أجندة فعالياته والتي تجاوزت أكثر من 40 معرضاً خلال عام واحد، مرسخاً مكانة إمارة الشارقة كجهة إقليمية ودولية رائدة للمعارض والمؤتمرات، ومعززاً مساهمات هذا القطاع الحيوي في دعم استراتيجية التنويع والنمو الاقتصادي المستدام في الشارقة والإمارات.

وخلال النصف الأول من عام 2021 شهد المركز زيادة في عدد المعارض والمؤتمرات بنسبة 200% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، ليواصل استراتيجيته التنموية نحو استقطاب معارض جديدة، كما تمكن خلال 2022 من إضافة 3 معارض جديدة إلى أجندة فعالياته السنوية، والتي تنظم للمرة الأولى في إكسبو الشارقة ومن ضمنها معرض «الخليج للطلاء 2022» ومعرض «هايف للأثاث» والمعرض العالمي للورق في نسخته السابعة.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات هو جزء من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والنهج التنموي لحكومة إمارة الشارقة، بتطبيقها دعماً للمسيرة التنموية الاقتصادية في الشارقة وتعزيز النمو المستدام، إذ تلعب صناعة المعارض دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم صناعة المعارض والمؤتمرات عالمياً تصل إلى ما يقارب من تريليوني دولار موزعة تقريباً على 10 آلاف معرض عالمي فيما تنفق الشركات في العالم نحو 32 مليار دولار على المشاركة في المؤتمرات سنوياً.

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