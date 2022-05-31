مجلس غرفة عجمان يناقش جهود دعم نمو الأعمال وتنافسية اقتصاد الإمارة

المصدر: عجمان - (البيان)

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ترأس المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماع مجلس إدارة الغرفة للعام 2022، بحضور حمد راشد النعيمي والشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائبي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وذلك بمقر غرفة عجمان.

واستعرض المجلس آخر مستجدات وتطورات مشاريع ومبادرات الغرفة القائمة والمستقبلية، وناقش نتائج اجتماعات فريق التميز وتطوير الأعمال وجهود غرفة عجمان المبذولة في توفير بيئة داعمة لنمو الأعمال وتعزيز تنافسية اقتصاد إمارة عجمان وزيادة جاذبيته، كما استعرض الحضور اختصاصات ومهام اللجان الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن عميق الحزن وبالغ الأسى الذي ألمّ بشعب دولة الإمارات والعالمين العربي والإسلامي بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«طيب الله ثراه»، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة أن الإمارات بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة دولة الإمارات، تُستكمل مسيرة العطاء والازدهار والنمو لتواصل نهضتها الشاملة وإنجازاتها وتميزها الإقليمي والعالمي في كافة الميادين.

واطلع الأعضاء على محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2022 إلى جانب نتائج اجتماعات لجنة الموارد البشرية الأول لعام 2022 واعتمادها، وكذلك المركز المالي للغرفة خلال من يناير إلى ابريل 2022.

كما اطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر تطورات سير العمل على مشروع مركز الابتكار وما يوفره من دعم كبير لأصحاب المشاريع ورواد ورائدات الأعمال، وأكد عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة توجهات الدولة في مجال الابتكار وتوفير الوسائل والأدوات للأفراد والمؤسسات وضرورة الاعتماد على النهج الابتكاري باعتباره أساساً لاقتصاد المستقبل، معتبراً أن مركز الابتكار التابع للغرفة سيمثل نقلة نوعية في دعم مجال الابتكار ومكانته في إمارة عجمان.

وحول نتائج التقرير الخاصة بمشاركة غرفة عجمان في معرض إكسبو، أكد أعضاء مجلس الإدارة أن المعرض العالمي ساهم بشكل رئيسي في استكشاف أسواق خارجية جديدة وزيادة فرص التعاون الاقتصادي مع أكثر من 190 دولة، وهو الأمر الذي بدأ ينعكس بزيادة عدد شهادات المنشأ وقيمها، وأشاد الحضور بجهود غرفة عجمان في إبراز الإمكانيات الاقتصادية والتجارية لإمارة عجمان وتسليط الضوء على مقومات الإمارة والفرص الاستثمارية المتاحة وتوطيد العلاقات وتنويع الشراكات مع دول العالم المشاركة والوفود والكيانات الاقتصادية الزائرة وفتح قنوات لأعضائها من المنشآت لعقد الصفقات والتعرف على أسواق جديدة.

كانت غرفة عجمان وقعت 11 اتفاقية تعاون مع عدد من الدول والوفود الاقتصادية المشاركة في إكسبو، إلى جانب المشاركة في 53 ملتقى ومؤتمراً اقتصادياً خلال فعاليات المعرض العالمي، وقامت غرفة عجمان باستقطاب 15 وفداً اقتصادياً من إكسبو لزيارة إمارة عجمان وبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف أسواق جديدة، وكذلك تنظيم 5 ملتقيات اقتصادية نوعية مع العديد من الدول لاستعراض الفرص الاستثمارية وسبل زيادة حجم التجارة البينية، هذا إلى جانب المشاركة في 267 فعالية اقتصادية واجتماعاً في إكسبو.

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