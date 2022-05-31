آركابيتا تتخارج من استثمارها في مجمع سكني للطلبة في الولايات المتحدة

المصدر: البيان

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أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز" ("آركابيتا") وشريكها ريلكو كابيتال بارتنرز Realco Capital Partners ومقرها مدينة ستامفورد بولاية كنكتيكت، تخارجهما من مجمع كواري ترايل لسكن طلبة جامعة تنيسي، وهي جامعة حكومية أمريكية مصنّفة بالمستوى الأول. وكانت آركابيتا وشريكها قد استحوذا على مجمع كواري ترايل من نيتيا كابيتال أل أل سي Nitya Capital LLC، وهي شركة استثمار عقاري مقرها الولايات المتحدة تملك وتدير أصولاً عقارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة تقدّر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار أمريكي.

وتستهدف استراتيجية آركابيتا للاستثمار في مجمعات سكن الطلبة الجامعات الحكومية، التي أثبتت جدارتها وقدرتها على الصمود على الرغم من الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا. حيث شهد مجمع كواري ترايل خلال فترة الاحتفاظ بالاستثمار معدلات إشغال عالية ونموًا في أسعار الإيجارات نتيجة لحجم الطلب المرتفع على السكن في الأحرام الجامعية من الطلبة المحليين والدوليين على حدٍّ سواء.

وقد أشاد السيد بريان هيب، العضو المنتدب ورئيس قطاع الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، بهذا التخارج، وقال"إننا مسرورون جدًا بأداء استثمارنا في مجمع سكن الطلبة ، حيث إن الجامعات الحكومية المصنفة بالمستوى الأول في الولايات المتحدة لا تزال تشهد ارتفاعًا متواصلاً في أعداد الطلبة المسجلين ونموًا متزايدًا في حجم الطلب على سكن الطلبة، بينما تتجه المؤسسات الاستثمارية إلى زيادة مخصصاتها الرأسمالية لقطاع سكن الطلبة، وبالتالي فإن توقعاتنا لهذا القطاع تستمر إيجابيةً وتشكل عنصرًا أساسيًا في تركيزنا على الاستثمار في المجمعات السكنية المؤجرة في الولايات المتحدة".

وكانت آركابيتا وشركة ريلكو كابيتال بارتنرز قد بدأتا بعد الاستحواذ على الاستثمار في يناير 2020 بتنفيذ خطة عملهما التي ارتكزت على توفير خدمات مساندة شاملة وتجديد الوحدات وتحسين المبادرات التسويقية، لضمان المحافظة على معدلات إشغال مرتفعة بما يقارب 100% على الرغم من التحديات الناتجة عن جائحة كورونا. وقد نما صافي الدخل التشغيلي بمعدل سنوي مركب بنسبة 11.7% منذ الاستحواذ على الاستثمار، بينما تحقق معدل العائد الداخلي المتوقع لفترة الاحتفاظ المقدرة بخمس سنوات خلال فترة سنتين فقط.

الجدير بالذكر أن فريق إدارة آركابيتا قد أنجز صفقات استثمار عقاري في الولايات المتحدة تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وكانت استراتيجية الاستثمار العقاري التي اعتمدتها آركابيتا في الولايات المتحدة تركز بشكل رئيسي على الاستحواذ على أصول عقارية مدرّة للدخل ذات نوعية عالية موزعة في مواقع جذابة وتستفيد من عوامل الاقتصاد الكلي القوية. وتملك آركابيتا حاليًا استثمارات في شرائح عقارية مختلفة، منها العقارات السكنية المؤجرة والعقارات الصناعية.

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