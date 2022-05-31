أول مواطن أردني يفوز بـ 500 ألف درهم نقداً في سحب Big Ticket الأسبوعي

المصدر: البيان

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حالف الحظ السيد إبراهيم عبد لطفي عثمان للفوز بمبلغ 500 ألف درهم خلال السحب الأسبوعي الذي أجرته Big Ticket، ليكون أول مواطن أردني يحظى بهذه الجائزة.

دأب السيد عثمان بالاشتراك مع مجموعة من أصدقائه المقرّبين على شراء تذاكر السحب على مدار 14 سنة مضت في محاولة منهم للفوز في سحوبات Big Ticket، ليحالفهم الحظ أخيراً، وهو يعتزم اقتسام هذا المبلغ الكبير مع أصدقائه الذين تشاركوا في شراء التذكرة الفائزة.

وقال السيد عثمان في هذه المناسبة: "أنا سعيد للغاية بالفوز بهذه الجائزة النقدية في سحوبات هذا الأسبوع. لقد واظبت بالتعاون مع ثلاثة من أصدقائي على شراء تذاكر Big Ticket سوياً على مدار السنوات الأربعة عشر الماضية، وكنا متحمّسين جداً وننتظر بفارغ الصبر تلقي مكالمة هاتفية تزفّ لنا هذا الخبر، وأخيراً تحقق ذلك هذا الأسبوع وفزنا بها".

وعلى غرار السيد عثمان، فإن عملاء كُثر قد اشتروا خلال شهر مايو الجاري تذاكر للمشاركة في سحوبات Big Ticket الأسبوعية الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 500 ألف درهم. وسوف يجري السحب الإلكتروني للأسبوع الرابع والأخير المنتهي في 31 مايو، في الأول من شهر يونيو المقبل.

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