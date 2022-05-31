الإمارات .. إطلاق مجلس شباب قطاع الطيران المدني على مستوى الدولة

المصدر: وام

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أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مجلس شباب قطاع الطيران المدني على مستوى الدولة وذلك تماشيا مع الأجندة الوطنية للشباب وحرصا على المساهمة في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات قطاع الطيران المدني وخلق منظومة شبابية مبتكرة تساهم في استدامة هذا القطاع الحيوي وتمارس دورا هاما في تنمية أواصر التعاون بين الشباب من مختلف الجهات ليكون نموذجا ملهما لصناع مستقبل قطاع الطيران المدني من الشباب وحاضنا للعديد من المبادرات الشبابية التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب ويضم المجلس 16 عضوا من مختلف تخصصات قطاع الطيران.

حضر إطلاق المجلس في مركز الشباب بدبي أمس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وسعادة سعيد محمد النظري مدير عام الهيئة الإتحادية للشباب وسعادة محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وسعادة محمد أحمد الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بالانابة وسعادة شريف الهاشمي الرئيس التنفيذي بالانابة بمطارات أبوظبي وسعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النقل الوطنية والمطارات ومؤسسات خدمات الطيران.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري في كلمته على أهمية تشكيل هذا المجلس القطاعي كونه الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يضم في عضويته ممثلين عن جهات حكومية وخاصة تطبيقا للتوجهات الحكومية لبناء اقتصاد مبني على المعرفة واستمرارا لتحقيق المهمة المتمثلة في تعزيز تمكين دور الشباب وتفعيل دورهم واستثمار طاقاتهم في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد الدولة الحالي والمستقبلي ويشكل بدوره أحد محاور مئوية الإمارات 2071.

وقال معاليه إن تشكيل هذا المجلس يجسد جسرا للتواصل والتعاون بين الشباب من مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران بالدولة ونتطلع إلى دوره خلال المرحلة المقبلة في دعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة واستشراف المستقبل بقيادة شباب يتسلحون بقوة ناعمة تمكنهم من المساهمة والمشاركة بفاعلية في وضع الخطط التنموية المستقبلية وتشجعهم على تطوير المبادرات والابتكارات التي ترقى بقطاع الطيران داخل الدولة وخارجها والمساهمة في إعداد جيل واعد من القادة الشباب.

وأشادت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي بتميز هذا المجلس الذي لا يقتصر على جهة واحدة فقط بل على قطاع تنموي هام يشهد تطورا مستمرا .. وقالت إن قيمة المجالس الشبابية ليست بعددها أو بحجمها بل بالأثر الذي تخلقه على مستوى المؤسسات وتمكين الأفراد.

وعبرت معاليها عن إيمانها بأن هذا المجلس سيشكل تحفيزا لكافة الشباب وسينعكس إيجابيا على تطوير قطاع الطيران المدني وسيبرز للعالم نهج عمل دولة الإمارات الذي يتميز بالابتكار وبروح الفريق الواحد واستشراف المستقبل وتمكين الشباب.

وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني : نسعى من خلال تشكيل مجلس شباب قطاع الطيران المدني إلى تفعيل الدور الهام للشباب في القطاع وتعزيز ريادتهم من خلال مشاركة التجارب الفعالة وتقديم المبادرات والحلول المبتكرة والاقتراحات التي ترقى بقطاع الطيران في الدولة وذلك تماشيا مع رؤية دولة الإمارات التي أولت الشباب أهمية كبيرة ووفرت لهم كافة سبل الدعم والتوجيه بما يساهم في إعداد جيل واعد من القادة الشباب في قطاع الطيران.

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