إدراج «جي إف إتش» بسوق أبوظبي للأوراق المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لمجموعة جي إف إتش المالية. وسيؤدي الإدراج إلى توسيع قاعدة مستثمري جي إف إتش وتعزيز السيولة في أسهمها وسط زيادة المشاركة الإقليمية والدولية في السوق.

احتفالاً بهذه المناسبة، قرع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية سعيد الظاهري، وهشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليبدأ تداول أسهم المجموعة تحت رمز «GFH».

وهذا هو رابع إدراج إقليمي لأسهم جي إف إتش، حيث إن أسهمها مدرجة بالفعل ومتداولة بنشاط في بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دبي المالي. يأتي الإدراج في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة توسعاً ونمواً تحولياً مستمراً بعد أن قامت أخيراً بالدخول في شراكة مع شركة إس كيو لإدارة الأصول في الولايات وإتمام الاستحواذ على مخازن لوجستية بأصول تفوق قيمتها 2 مليار دولار وتحويل أصول للبنية التحتية والعقارات. تمتلك المجموعة حالياً أكثر من 15 مليار دولار من الأصول والصناديق المدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويشمل ذلك استثمارات جديدة تزيد على ملياري دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية وحدها.

ومع إدراج شركة جي إف إتش، يرتفع عدد الشركات المدرجة إدراجاً مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أربعة، حيث يذكر أيضاً أن أسهم شركة أوريدو ومجموعة السودان للاتصالات وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة لديها إدراجات ثانوية في السوق.

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: كجزء من استراتيجيتنا «ADX One» لتحقيق سيولة أكبر في السوق، نعمل بنشاط على تشجيع عمليات الإدراج في السوق المالي، بالإضافة إلى تعميق علاقاتنا مع الأسواق الإقليمية، بما في ذلك بورصة البحرين. لا تزال عمليات الطرح العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسي وسوق «نمو» مستمرة للفترة المتبقية من العام، وهو دليل على ثقة المستثمرين والمصدرين في أدائه.

وقال هشام الريس: يسر جي إف إتش أن تحتفل بإنجاز مهم آخر للمجموعة من خلال إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة استراتيجية تدعم توسعنا وتعزز مركزنا المالي وتمويلنا للمرحلة التالية من النمو. من خلال إدراجنا، نواصل توسيع قاعدة مساهمينا وزيادة وصولنا وظهورنا بين المستثمرين العالميين والإقليميين الرئيسيين. والأهم من ذلك، أننا نؤكد أيضاً على الطلب القوي على أسهم جي إف إتش وثقة السوق والمستثمرين في المجموعة، وأدائنا وتوقعاتنا.

وخلال الربع الأول 2022، سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة في قيمة إجمالي التداولات التي تمت في الربع الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 87% على أساس سنوي، كما ارتفعت القيم المتداولة (شراء + بيع) في السوق إلى 202 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022، من 108 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2021. وفي الوقت نفسه، قفزت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 163% إلى 131 مليار درهم من 50 مليار درهم في الربع الأول 2021. وتم تقديم المشورة إلى جي إف إتش بشأن الإدراج المزدوج من قبل بنك أبوظبي الأول كمستشار إدراج ومن شركة التميمي ومشاركوه كمستشار قانوني للمجموعة.

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