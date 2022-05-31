متاجر لولو تحتفل بمهرجان المأكولات البريطانية

المصدر: البيان

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أعلنت سلسلة متاجر لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، عن تدشين "أسبوع المأكولات البريطانية" في جميع فروع لولو هايبر ماركت في دولة الإمارات حتى 1 يونيو 2022 وسيستمتع المتسوقين بتوفر أفضل النكهات الصيفية البريطانية، إبتداءً من المشروبات الطازجة إلى تشكيلات الجبن الواسعة، الحليب العضوي، الزبادي، الشوكولاتة، البسكويت، الشاي الإنجليزي وبالإضافة إلى الخبز الانجليزي المُفضل للجميع.

وقد تم استيراد أكثر من 4000 منتج بريطاني خصيصاً لهذه العروض الترويجية، تم ذلك بفضل مجهودات مكتب لولو للتصدير في برمنجهام بالمملكة المتحدة الذي يعمل كقاعدة لشراء تشكيلات واسعة من المنتجات الأصلية المُصنعة في المملكة المتحدة للتوزيع في شبكة البيع بأكملها في دول الخليج. مما يساهم ليس فقط في توفير العلامات التجارية المفضلة للمستوقين ولكن توفير علامات تجارية جديد بالإضافة إلى تشكيلات المنتجات الطعام الصحية مثل المنتجات النباتية، الخالية من الجلوتين، المنتجات العضوية.

وسيشتمل المهرجان على عروض خاصة في قسم المأكولات الجاهزة، الألبان، الخبز والفواكه والخضروات.فيما سيستمتع الزوار بالتسوق على جميع مستلزمات ومكونات المطبخ البريطاني والإستفادة من عروض الأطباق البريطانية، مثل وجبة السمك والبطاطس أو الإختيار من بين الأطباق البريطانية الكلاسيكية في قسمي المأكولات الجاهزة والمنتجات المجمدة.

وقال أشرف على أم. أيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو: "نحن فخورين في متاجر لولو بقائمتنا الطويلة من المنتجات البريطانية ولدعم بريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية عبر تدشين أسبوع المأكولات البريطانية. نحن سعيدين لتقديم أفضل المنتجات البريطانية في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات كجزء من فعالياتنا السنوية للإحتفال بأطعمة وثقافات الدول والتي منحتنا سمعة مميزة بأعتبارنا الهايبر ماركت الذي يحتفل بأكبر عدد من العروض الترويجية لمختلف النكهات حول العالم".

وأضاف: "وتساهم مرافق التخزين الحديثة لمجموعة لولو في برمنجهام الحائزة على جوائز متعددة في دعم الأعمال اللوجستية في المجموعة، وجعلنا قادرين على تزويد المتسوقين بأكبر عدد من المنتجات البريطانية بأسعار معقولة"

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