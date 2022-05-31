"أدنوك" تحقق إنجازاً جديداً باستكمال الاكتتاب العام الأولي الأكبر في أبوظبي حتى تاريخه

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، اليوم عن استكمال البناء السعري بنجاح والانتهاء من عملية الاكتتاب على حصة من أسهم "بروج "مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحقق الطرح البالغ 3,005,769,158 سهما عاديا تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، بسعر 2.45 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية تزيد على 2 مليار دولار أمريكي لشركتي "أدنوك" و"بورياليس"، ويطلق عليهما مجتمعين "المساهمون البائعون".

وتمت تغطية الاكتتاب عدة مرات، حيث شهد إقبالاً قوياً مع طلب كبير من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المؤهلين.

وبلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام الأولي أكثر من 83.4 مليار دولار أمريكي، مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل بلغ حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

كما وتمت تغطية الاكتتاب في أقل من ساعة واحدة من بدء عملية الطرح العام والذي شهد أعلى مستويات طلب خلال عقدين على مستوى الدولة من قبل المستثمرين الأفراد في الإمارات، بإجمالي طلب يزيد عن 17.9 مليار دولار أمريكي. كما ويمثل الاكتتاب أكبر طلب على طرح عام أولي لشركة "أدنوك" حتى الآن.

وتعد "بروج" الشركة الرابعة التي تطرح "أدنوك" جزء من أسهمها للتداول في السوق منذ عام 2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وفرتيجلوب.

وتمتلك "بروج" ملف مالي قوي، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 وحققت إحدى شركتيها "بروج ADP" أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي، كما تمتلك سجل حافل في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين في عام 2022، تبلغ 975 مليون دولار أمريكي، كما تتوقع أن تدفع في عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار أمريكي عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.

وتجمع "بروج" التي تم تأسيسها عام 1998 كمشروع مشترك بين "أدنوك" وشركة "بورياليس" بين نقاط القوة والخبرة التي تمتلكها كلتا الشركتين، وتتكون من شركتين منفصلتين هما شركة "بروج ADP" /بروج/ ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات وشركة "بروج بي تي إي ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات بروج.

وتعد "بروج" اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف، والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف في شركة "بروج ADP" وشركة "بروج بي تي إي ليمتد"، وتوفر "بروج" منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتمثل المحاور الأساسية في خطة النمو الاستراتيجية لشركة "بروج" بتحقيق النمو المستمر في محفظة منتجاتها عبر الابتكار وتوفير الحلول المستدامة وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الجغرافي.

كما ستركّز الشركة على توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة وحلولها الصناعية المبتكرة للأسواق النهائية التي تقدم أسعاراً متميزة، والاستفادة من تقنية بورياليس Borstar التي مكّنت شركة "بروج" من تصميم حلول خاصة تلبي متطلبات عملائها وتساهم بشكلٍ كبير في تسهيل الحياة اليومية.

وستستفيد بروج كذلك من استثمار "أدنوك" الناجح في أسهم "بورياليس" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بينهما وتسريع تنفيذ أهداف برنامج "أدنوك" للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والعمليات الصناعية. وتخطط "أدنوك" للاستفادة من فرص النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، بالاعتماد على مرافق التكرير والبتروكيماويات عالمية المستوى التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، حيث بدأت الشركة بالفعل تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة الرئيسية والتي تشمل مشروع "بروج 4"، ومنطقة الكيماويات الصناعية ضمن منظومة "تعزيز".

وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، نفذت "أدنوك" برنامجاً فعالاً لإدارة محفظة أعمالها ورؤوس أموالها، كما طورت نموذجاً لشراكات استراتيجية مبتكرة وأكثر انفتاحاً ومرونة في جميع جوانب سلسلة القيمة لأعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات. وتخطط "أدنوك" لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار /أي ما يعادل 447.7 مليار درهم/ في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021-2025 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

ومن المتوقع إدراج "بروج" في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022. وستبقى "أدنوك" بعد انتهاء عملية الإدراج، المالكة لحصة الأغلبية في "بروج" والتي تبلغ نسبة 54%، فيما ستحتفظ " "بورياليس ميدل إيست" بحصتها البالغة 36% في الشركة.

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