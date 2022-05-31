الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

المصدر: البيان

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أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، توقيع الإمارات وإسرائيل اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

وستؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، "تكتب الإمارات وإسرائيل فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار".

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