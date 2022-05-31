غرفة أبوظبي تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع البرازيل

المصدر: (أبوظبي – وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع الأدميرال فلافيو أوغوستو فيانا روشا، سكرتير الشؤون الاستراتيجية لدى رئاسة جمهورية البرازيل، سبل تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين رواد الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية البرازيل، بما يخدم بيئة الأعمال ومصالح المستثمرين لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة سكرتير الشؤون الاستراتيجية لدى رئاسة جمهورية البرازيل مقر الغرفة، يرافقه فرناندو لويس ليموس إي جريجا- سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، بحضور الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وخليفة سيف بن درويش الكتبي، وفؤاد درويش- عضوي مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي.

وأكد عبدالله المزروعي أن الزيارة تعكس الحرص الذي توليه القيادة البرازيلية للدفع بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل إلى آفاق أرحب في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك. ولفت إلى حرص غرفة أبوظبي على تعزيز تواجد الشركات البرازيلية في أسواق الدولة والاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز