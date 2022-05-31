«دبي المالي» يعقد مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين في لندن 9 يونيو

المصدر: دبي - البيان

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ينظم سوق دبي المالي مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2022 يومي 9 و10 يونيو المقبل في لندن، بالتعاون مع بنك اتش اس بي سي.

ويجمع المؤتمر كبار المسؤولين في مجموعة من الشركات الرائدة المُصدرة للأسهم والصكوك والسندات في أسواق المال في دبي، مع حشد من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى.

وتمثل معاودة سوق دبي المالي تنظيم مؤتمراته السنوية للمستثمرين العالميين في لندن، التي بادر السوق إلى إطلاقها منذ 2007 في خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، عودةً قويةً للانعقاد الحضوري أول مرة منذ عامين، إذ تم تنظيم مؤتمرات المستثمرين عبر تقنيات الاتصال المرئي في العامين الماضيين، مراعاةً للتدابير الصحية ذات الصلة باحتواء فيروس كورونا المُستجد.

مؤتمر لندن

وسيُعقد المؤتمر ضمن فعاليات مؤتمر لندن لشركات دول مجلس التعاون الخليجي المُختص بالأسواق الناشئة، والذي ينظمه بنك اتش اس بي سي، الأمر الذي يُتيح للشركات المُشاركة فرصةً مثاليةً لاستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها أمام مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسهم وأدوات الدين.

ويُشارك في المؤتمر 9 شركات ومؤسسات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بنك دبي الإسلامي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، أمانات، أرامكس، وشركة سوق دبي المالي.

توقيت مثالي

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: اجتذب سوق دبي 51,404 مستثمرين جدد في الربع الأول من العام الجاري، ويُمثل المستثمرون الأجانب 73.4% منهم، ليرتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية مارس إلى 903077 مستثمراً ينتمون إلى 209 جنسيات، في دلالة واضحة على جاذبيته المتواصلة للمستثمرين واهتمامهم المتزايد بالفرص السانحة التي يوفرها سواء من خلال التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة.

ونحن سعداء بحرص العديد من الشركات الرائدة على المشاركة.

كما نرحب بالوجود الأول لشركة ديوا في المؤتمر بعد أسابيع قليلة من نجاحها اللافت في إنجاز الطرح العام الأكبر في تاريخ الأسواق المالية بالإمارات. وفي تقديرنا فإن زخم الاستثمارات الأجنبية في السوق مُرشح لاكتساب المزيد من قوة الدفع في المرحلة المقبلة مع استمرار تنويع الفرص وتسارع وتيرة طرح الشركات الجديدة سواء ذات الصلة بالحكومة أو الشركات الخاصة والعائلية.

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