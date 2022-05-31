جمارك دبي تنظم حفلها الشهري لتكريم العملاء المتميزين

المصدر: دبي - البيان

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واصلت جمارك دبي تنظيم حفلها الشهري لتكريم عملائها المتميزين في عدة فئات. شهد الحفل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في الدائرة. ويأتي تنظيم الحفل تأكيداً على جهود الدائرة في تعزيز سعادة المتعاملين.

وأكد أحمد محبوب مصبح في الحفل الذي عُقد في المقر الرئيس لجمارك دبي، الشراكة الوطيدة بين جمارك دبي وعملائها، من أجل تحقيق رؤية دبي بدعم قطاع الأعمال والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على تجارة دبي الخارجية وتعزيز موقع دبي محوراً عالمياً في التجارة الدولية.

وقال: سعداء بتكريم عملائنا بصفة شهرية وهي فرصة نموذجية للقاء عملائنا وتوطيد علاقتنا المستدامة، مشيراً إلى أن عملاء الدائرة شركاء في مسيرة النجاح والتميز، والتي انعكست بشكل إيجابي على حصول الدائرة على نسبة 91.8% في سعادة المتعاملين وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم عملائنا لتحقيق نتائج إيجابية والارتقاء بهذه النسبة في العام الجاري.

وأكد أن الدائرة تستقبل اقتراحات وملاحظات المتعاملين بصدر رحب، وتتعامل معها بسرعة وكفاءة لإيجاد الحلول المناسبة التي تحقق سعادة المتعاملين، مشيراً إلى أن جمارك دبي تتبنى آليات مبتكرة وفعالة في دراسة الاقتراحات لتحقيق سعادة المعنيين وتحسين جودة خدمات الدائرة وأنظمتها الذكية والتي باتت مثالاً يحتذى به عالمياً.

وأكد إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي أن السعادة في جمارك دبي تعد إحدى القيم المؤسسية الأصيلة. وتبذل الدائرة قصارى جهدها لتحقيق السعادة للجهات المعنية كافة، وتوفير تجربة سلسة من نوعها تتخطى توقعاتهم، وباتت الدائرة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والمجتمع، إذ وصلت مؤشرات السعادة في جمارك دبي إلى قمة جديدة في العام الماضي.

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