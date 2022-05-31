«الإمارات للشحن الجوي» تتسلم طائرة «بوينغ 777F» جديدة

المصدر: دبي - البيان

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تسلمت «الإمارات للشحن الجوي»، الرائدة على مستوى الصناعة العالمية، طائرة شحن «بوينغ 777F» جديدة، ليرتفع بذلك أسطولها إلى 11 طائرة من الطراز ذاته. وأقلعت الطائرة من مطار «باين فيلد» الخاص بشركة «بوينغ» في سياتل، متجهةً إلى هونغ كونغ لنقل أول حمولة قبل أن تهبط صباح يوم السبت الماضي في دبي ورلد سنترال محطتها الرئيسية، محمّلةً بشحنة كاملة من الإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية والبضائع العامة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: تضيف أحدث طائراتنا طاقة جديدة لعملياتنا، التي تواصلت بكامل زخمها على امتداد مراحل الجائحة لخدمة عملائنا والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد العالمية. وسوف نتسلم طائرة 777F ثانية في يونيو 2022. كما سنبدأ في عام 2023 برنامجاً لتحويل 4 طائرات ركاب 777 إلى طائرات شحن، سيكتمل انضمامها إلى الأسطول مع نهاية عام 2024.

وأضاف: تعكس هذه الاستثمارات التزامنا نحو عملائنا بتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى تمكين حركة البضائع الحيوية والتجارة عبر دبي. وسوف تواصل الإمارات للشحن الجوي رحلتها كواحدة من أكبر وأفضل شركات الشحن الجوي في العالم، من خلال الاستثمار في أسطولنا وشبكتنا العالمية والتكنولوجيا والبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في مركزنا بدبي.

وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» حالياً رحلات شحن منتظمة إلى 11 وجهة، كما توفر للشاحنين سعةً لنقل البضائع على أسطول طيران الإمارات، الذي يضم أكثر من 200 طائرة بوينغ 777 وإيرباص A380 تخدم أكثر من 130 وجهة في القارات الست. وقد نقلت «الإمارات للشحن الجوي» خلال السنة المالية الماضية أكثر من 2.1 مليون طن من البضائع.

وتقدم «الإمارات للشحن الجوي» مجموعة من الحلول المصممة لتلبية مختلف متطلبات عملائها. وسواء كانت الشحنة قابلة للعطب مثل المواد الغذائية والزهور، أم منتجات دوائية أم سلعاً ثمينة ومواد تكنولوجية، أو سيارات ومواد صناعية، أم خيولاً وحيوانات منزلية أليفة، فإن حلول «الإمارات للشحن الجوي» قادرة على تلبية مختلف متطلبات الشاحنين.

يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» كانت أول زبون لطائرة الشحن البوينغ 777F، التي دخلت خدمة عملياتها منذ 2009.

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