80 مليار دولار تستقطبها «بروج» في طرحها العام الأولي

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مصدران لـ«رويترز» إن شركة بروج للبتروكيماويات، ومقرها أبوظبي، اجتذبت طلباً بقيمة 80 مليار دولار لطرحها العام الأولي، مع إقبال المستثمرين من الأفراد على شراء الأسهم على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية.

وقال المصدران إن الشركة، المملوكة ملكية مشتركة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس النمساوية، تلقت طلبات شراء بقيمة 63 مليار دولار من المؤسسات الاستثمارية. ومن المنتظر إدراج بروج في بورصة أبوظبي يوم الجمعة.

وبلغ حجم الطلب في شريحة المستثمرين الأفراد، التي تشمل موظفي الشركة، 17 مليار دولار، وهو الأعلى لطرح عام أولي في الإمارات في حوالي عقدين. وقالت مصادر إن مديري الأصول بلاك روك وفيديليتي بين المؤسسات الاستثمارية المشاركة في الطرح. وزاد الطلب في إجمالي الطرح على المعروض حوالي 40 مرة. وحددت بروج الأسبوع الماضي السعر لطرحها العام الأولي والذي أظهر أنها قد تجمع ملياري دولار في الصفقة، مما يعني أن قيمة أسهم الشركة 20 مليار دولار.

وجمع مصدرون خليجيون 8.76 مليارات دولار في طروحات عامة أولية حتى الآن هذا العام، بحسب بيانات رفينيتيف، وهو ما يتفوق على الطروحات الأوروبية على الرغم من بقاء الأسواق العالمية متقلبة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز