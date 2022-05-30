«فيتش» تؤكد تصنيف رأس الخيمة الائتماني عند «A»

المصدر: دبي - سيد صالح

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عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لاقتصاد رأس الخيمة، ورفعتها من مستقرة إلى إيجابية، كما أكدت الوكالة تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد للإمارة عند الدرجة «ِA»، وهي من درجات الفئة المتوسطة العليا، وفقاً للتقرير الذي أصدرته اليوم.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن تعديل نظرتها المستقبلية لاقتصاد الإمارة إلى إيجابية يعكس توقعاتها بأن تستمر رأس الخيمة في تحقيق فائض في ميزانيتها، إلى جانب احتفاظها ما تمتلكه من سجل جيد يتمثل في إدارتها الحصيفة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد19»، وأيضاً مرونة الإمارة في التعامل مع هذه التداعيات، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية. وأوضح التقرير أن هذا الفائض في ميزانية رأس الخيمة سيحظى بدعم من المرونة الهائلة في الإنفاق بسبب توافر حصة كبيرة من الأرباح المُتولّدة عن الكيانات التابعة للحكومة.

وتطرق التقرير إلى التصنيف الائتماني «ِA»، فذكر أنه مدعوم بعضوية رأس الخيمة في الاتحاد الذي تتكون منه دولة الإمارات «والتي منحتها «فيتش» التصنيف «ِAA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة»، انخفاض عبء الدين الحكومي في الإمارة، كونها مُغطاة إلى حد كبير بالودائع الحكومية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.

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