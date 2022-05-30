تعاون بين اقتصادية رأس الخيمة ومنصة باكمان لدعم التجارة الإلكترونية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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وقعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مذكرة تفاهم مع منصة باكمان للتعامل الإلكتروني في إطار مساعيها المستمرة لدعم المشاريع الصغيرة المحلية داخل الإمارة.

حضر توقيع المذكرة الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة وعبدالعزيز الملحم المدير العام مؤسس منصة باكمان للتعامل الإلكتروني ومسؤولو إدارة تطوير الأعمال ومكتب الاتصال المؤسسي وفريق عمل باكمان.

تأتي المذكرة دعماً لرواد الأعمال في مجالات تسويق المنتجات وتعزيز التجارة الإلكترونية، فضلاً عن تقديم الدورات والورش التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية.

وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة في الدائرة: «إن التعاون مع منصة باكمان للتجارة الإلكترونية من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من العملاء للتعرف إلى منتجات وخدمات رواد الأعمال، ما يوسّع من قاعدة الوصول إلى منتجاتهم، ويوفر لهم أدوات تسويقية تتسم بالمرونة وهوامش ربح إضافية من خلال الابتكارات التي تقدّمها منصة باكمان».

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