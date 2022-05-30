شركة بأبوظبي تعمل على ابتكار مصدر طاقة من «الغاز النظيف»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة تكنولوجيا أنها حققت إنجازاً في بحث يرمي إلى ابتكار مصدر طاقة من «الغاز النظيف» يتميز بانبعاثات خالية من ثاني أكسيد الكربون. وتشير تقديرات إلى أنه سيكون أرخص من إمدادات الطاقة الحالية للمنازل والمؤسسات بنسبة تصل إلى 80 %.

حقق هذا الإنجاز فريق من شركة «فولتدج إنتربرايزز»، وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من أبوظبي مقراً لها. أما التمويل فتولّته «أكواريوس غلوبال»، وهي شركة استثمارية وحاضنة للتكنولوجيا تتخذ هي أيضاً من أبوظبي مقراً لها. وأطلق على الإنجاز الاسم الرمزي «كينيتك 7»، وهو مصدر طاقة نظيفة قائم على غاز مستقر مشتق من المياه. وفيما لا يعتبر إنتاج غاز كالهيدروجين مثلاً من المياه أمراً جديداً، يتمتع «كينيتك 7» بكيمياء جزيئية أكثر تقدماً بكثير من الهيدروجين. وتقوم تقنية «كينيتك 7» الحاصلة على براءة اختراع بإعادة تشكيل بالمياه وتحويله إلى مجموعات جزيئية، يتم شحنها كهربائياً لإنشاء أكسدة واحتكاكات مستمرة. وهذا ما يجعل الجزيئات أكثر كفاءة ويؤدي إلى اهتزازها، وهذا ما ينتج بدوره غازاً شديد التفاعل ونظيفاً.

وعلى خلاف الهيدروجين، يعتبر «كينيتك 7» خاملاً، ما يجعله غازاً آمناً ويمكن السيطرة عليه للإمداد المنزلي والصناعي. وسيتم تصنيع مولدات «كينيتك 7» التي تنتج الغاز النظيف وفق معايير عالمية المستوى، علماً أن العملية الحالية لصنع الغاز معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي وحاصلة على شهادة مطابقة الجودة الأوروبية «سي إي».

وقال ريك باريش، مؤسس حاضنة الاستثمار «أكواريوس غلوبال» التي قامت بتمويل البحث والتطوير في شركة «فولتدج إنتربرايزز» - والرئيس التنفيذي لمجلس إدارتها: «يمثل «كينيتك» ما يزيد على 8 سنوات من الأبحاث العلمية والتطوير والابتكار التكنولوجي من قبل فريق متخصص من العلماء والعاملين في مجال التكنولوجيا الذين عملوا من أجل إنتاج مصدر طاقة نظيفة يعتبر محايداً من حيث الأثر الكربوني، وأقل تكلفة إلى حد كبير، ومستقر وفعال».

وأردف: «على غرار الطريقة التي تُستخدم بها الطاقة الشمسية حالياً في المساكن، سيتيح «كينيتك 7» للمنازل إنتاج مصدر خاص بها للطاقة الغازيّة النظيفة، وذلك عبر استخدام المياه وكمية صغيرة من الكهرباء. وتعد تكلفة إنتاج الغاز النظيف ضئيلة. وسيتم تحديث وحدة التوليد «كينيتك 7» وتعديلها لاستخدامها في المنازل. وسيمكّن المنتج المصمم وفق نموذج التوصيل والتشغيل، والذي يستخدم كمية صغيرة من طاقة التيار المتردد أو التيار المستمر والمياه، أصحاب المنزل من الاستمتاع بمزايا الغاز الطبيعي/ غاز البترول المسال نفسها لكن دون تكاليف مرتفعة. ويمكن تركيب وحدة حائط خارجية في منزل واستخدامها في المواقد والأفران وأنظمة الماء الساخن وتدفئة الغرف والأرضية».

وحالياً تجري سلسلة من تجارب البحث والتطوير «الواقعية» باستخدام «كينيتك 7» في الممتلكات السكنية لمواقد الطهي وأنظمة الماء الساخن والتدفئة. كما يشتمل برنامج البحث والتطوير على عدد من المصانع والمعامل الهندسية لدمج التكنولوجيا واستخدام الغاز النظيف في عدد من التطبيقات التجارية والصناعية. ومن المقرّر أنّه بعد اكتمال المزيد من تجارب البحث والتطوير، يمكن أن يبدأ برنامج طرح التكنولوجيا والغاز النظيف في المنازل والمباني التجارية في غضون 6-12 شهراً. وقد أكّدت شركة «فولتدج إنتربرايزز» أنّ حوالي ثلاثة أشهر تفصلنا عن عملية تصنيع مواقد الطهي والمدافئ المحمولة المصغرة التي سيتمّ تزويد البلدان النامية بها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز