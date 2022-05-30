2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.4 مليار درهم مع تسجيل 467 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم منها 72 مبايعة أراض بقيمة 172.3 مليون درهم و395 مبايعة شقق وفلل بقيمة 931.55 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم تلتها منطقة ميناء جبل علي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.27 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 1.06 مليار درهم و82 رهن فلل وشقق بقيمة 208.86 ملايين درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 450 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 441 مليون درهم.

وتم تسجيل 24 هبة بقيمة 31.18 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 8 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز