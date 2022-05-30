الأسهم تستهل أسبوع التداول بصعود قوي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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استهلت أسواق الأسهم تعاملات الأسبوع أمس بمكاسب قوية بدعم القطاعات القيادية وصعد «سوق دبي» 1.5% و«سوق أبوظبي» 2.4% وسط سيولة قوية في التعاملات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بأبوظبي و364 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 331 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 117 مليون سهم في دبي ونحو 214 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 18184 صفقة.

وصعد «سوق دبي» بدعم ارتفاع شبه جماعي للقطاعات القيادية ليغلق عند 3345 نقطة. وصعد قطاع البنوك 1.8% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.7% و«دبي الإسلامي» 1.7%، كما صعد قطاع الاستثمار 1.8% بدعم صعود «سوق دبي المالي» 2.8% و«شعاع كابيتال» 2% و«دبي للاستثمار» 1.3%.

وصعد قطاع النقل 2.9% وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.8% والخدمات 3% والسلع 0.6% والتأمين 1% وخالف قطاع المرافق العامة الصعود الجماعي للقطاعات في سوق دبي ليتراجع بنسبة 1% بضغط نزول «ديوا» 1%. وصعدت أسهم قطاع العقار 1.7% بدعم ارتفاع «إعمار للتطوير» 1% و«ديار» 1%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 0.7% و«إعمار العقارية» 2%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 89 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 73 مليون درهم، تلاه «ديوا» 42 مليون درهم و«دبي الإسلامي» بنحو 35 مليون درهم، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.8%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي إلى 9888 نقطة وفي قطاع العقار صعد «الدار» 5% و«رأس الخيمة العقارية» 1%. وفي القطاع المالي والبنوك نزل سهم «العالمية القابضة» 0.07%، بينما صعد «أبوظبي الأول» 4.5% و«أبوظبي التجاري» 4.6% و«أبوظبي الإسلامي» 2.3% وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 1.5% و«دانة للغاز» 1.8%، و«أدنوك للحفر» 4% وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 2% واستقر «ياه سات» عند إغلاقه السابق.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» جاذباً نحو 339 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 293 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 244 مليون درهم.

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