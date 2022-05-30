90 % من العملاء يعتقدون أن إجراءات فتح الحسابات المصرفية معقدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «اي دي ناو» IDnow الشرق الأوسط، منصة التحقق من الهوية الرقمية، نتائج استطلاع الشركة في إطار التحقق من الهوية والمصادقة الرقمية في الإمارات، حيث أشارت النتائج إلى أن 9 من أصل 10 ممن لديهم حسابات مصرفية في الإمارات يعتبرون إجراءات فتح الحساب معقدة وتستغرق الكثير من الوقت.

وشارك في الاستطلاع الذي أُجري بالتعاون مع «يوجوف»، الشركة الدولية المختصة بأبحاث الأسواق أكثر من 1000 شخص من جميع أنحاء الدولة.

وشمل الاستطلاع العام أيضًا استنتاجات رئيسية أخرى منها، عدم رضا 82% من العملاء الذهاب إلى البنوك شخصيًا لتقديم الوثائق.

كما أشار 76% من المقيمين في الإمارات إلى رغبتهم بفتح حساب مصرفي رقمي بالكامل، مع ارتفاع النسبة إلى 85% بين فئات أصحاب الدخل العالي الذي يبلغ راتبهم الشهري 25000 درهم أو أكثر، بينما أشار 86٪ من أولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية بأنهم باشروا بطلب حساب مصرفي لكنهم توقفوا عن العملية لأنها كانت معقدة للغاية.

وقال أوليفر اوبيتايو، الرئيس التجاري لـ «اي دي ناو» الشرق الأوسط: «يبحث العملاء في الإمارات عن طرق أسهل لفتح حساب مصرفي، وبما أننا نعلم مدى العناية التي تقدمها البنوك الإماراتية لعملائها، أردنا أن تكون هذه النتائج بمثابة تنبيه.

وقد شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية ابتكارات وتحسينات سريعة في القطاع المصرفي، ونحن على ثقة بأن مع نشر التكنولوجيا الصحيحة سرعان ما تتلاشى معوقات الإلحاق المصرفي المعقدة والبطيئة. وتساعد خدمة التحقق من الهوية الرقمية والمصادقة تحقيق الالتحاق في مجموعة من الخدمات المصرفية بما فيها، البنوك وخدمات التكنولوجيا المالية، واشتر الآن وادفع لاحقًا، والأصول الرقمية ومنصات العملات المشفرّة.

وكلّفت «اي دي ناو»IDnow، شركة «يوجوف» بإجراء الاستطلاع على عينة ديموغرافية تمثل المقيمين في دبي لمعرفة آراء وتصورات العملاء حول فتح الحساب المصرفي الذي يتطلب مشاركة المستندات وبطاقة الهوية بصورة تقليدية وزيارة شخصية إلى فروع المصرف، مقارنة بالعمليات الرقمية الحديثة التي تسمح القيام بالتحقق عن بُعد من خلال جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي وتقلل من الفترة الزمنية للموافقة على الحساب المصرفي من أيام وحتى أسابيع إلى بضع دقائق فقط.

وأضاف: «يحتاج عملاء اليوم إجراءات سلسة وسريعة ورقمية بالكامل، ولا يحبذون حمل الأوراق والوثائق وزيارة فروع البنوك، بل يرغبون بفتح حساب فوري آمن وموثوق. ومن شأن التحقق الفعّال من الهوية الرقمية ومصادقة البيانات تعزيز سرعة العمليات وتبسيط الإجراءات للعملاء، فضلًا عن توفير الوقت والمال للبنوك».

وتتخذ «اي دي ناو»IDnow، الشرق الأوسط من «إنوفيشن هب»، مركز دبي المالي العالمي مقرًا لها وتقدم خدماتها في 193 دولة حول العالم ولديها مكاتب إقليمية في كل من ألمانيا، وفرنسا والمملكة المتحدة.

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