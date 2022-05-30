«نستله» و«لوريال» توقعان اتفاقية شراكة لصقل مهارات الشباب

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «نستله» و«لوريال»، وهما من أعضاء «التحالف من أجل الشباب»، برنامج «نكست ليفيل» التدريبي الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى صقل المهارات المهنية وتعزيز الفرص الوظيفية لأكثر من 1000 طالب جامعي وخريجين جدد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ضمن كل نسخة ينظمها من البرنامج.

ويقدم هذا البرنامج التعليم والتدريب ضمن خمس فئات تشمل: الرقمنة؛ والابتكار وريادة الأعمال؛ والتحليل المالي؛ والتسويق الشخصي وخلق قيمة مشتركة.

وقال ديفيد مولوتو، مدير الموارد البشرية الإقليمي في نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: يسعدنا التعاون مع لوريال لتقديم خبرات مهنية عملية إلى شباب المنطقة، وهي خطوة تندرج ضمن مبادرة نستله تحتاج الشباب التي تدعم التزامنا إثراء الفرص المهنية المتاحة للشباب، من خلال صقل مهاراتهم، وتعزيز فرصهم الوظيفية وتمكين تقدمهم المهني.

من جانبه، قال جون دومينيك دي رافينيان، مدير الموارد البشرية في لوريال الشرق الأوسط: لطالما وضعت لوريال الشباب في صلب منهجية عملها، ولم ندخر أي جهد ممكن على مدار عقود لدعمهم من خلال برنامح «لوريال» من أجل الشباب الذي يندرج.

في إطار التزامها من خلال لوريال من أجل المستقبل ويقدم برنامج لوريال من أجل الشباب مجموعة من فرص التعلم والعمل المتنوعة حول العالم. ويمثل تعاوننا مع نستله اليوم دلالة على سعينا الدؤوب لترسيخ التزامنا دعم شباب المنطقة لاستشراف مستقبلهم ومساعدتهم على رحلتهم المهنية.

كما ستتم دعوة مشاركين مختارين من أكثر من 50 جامعة في المنطقة كجزء من البرنامج إلى مكاتب لوريال ونستله لتقديم لهم المزيد من الدعم والتوجيه.

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