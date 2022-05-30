اقتصادية عجمان تطلق مبادرة لرفع رضا المتعاملين وتعزيز خدمات المستثمرين

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية مبادرة لرفع رضا المتعاملين وتعزيز خدمات المستثمرين وذلك عبر الجلسات التي ينظمها قسم علاقات المتعاملين بالتعاون مع الوحدات التنظيمية مع المستثمرين في مختلف القطاعات وذلك بهدف دعم الأهداف الاستراتيجية للدائرة وإيجاد حلول واقعية لمختلف التحديات التي تواجه المتعاملين في القطاعات المستهدفة بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وقالت تيه الكواي مدير قسم علاقات المتعاملين في دائرة التنمية الاقتصادية، إن هذه المبادرة جاءت بهدف دعم الاستثمارات القائمة وتمكينها من خلال رصد ملاحظات المتعاملين في الجلسات ومعرفة التحديات التي يوجهونها.

وأضافت الكواي أنه سيتم تقديم تحليلات متعددة للموضوعات الرئيسية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وخفض المخاطر وتعزيز الاستثمار بنجاح في إمارة عجمان، كما تتناول المبادرة بعض القضايا المؤسسية والقانونية والمالية والملاحظات على الخدمات والشكاوى الواردة إضافة إلى بيئة الأعمال التي توفر الأساس للاستثمار المُستدام والناجح في الإمارة.

وأكدت الكواي أن رضا المتعاملين وجودة خدماتنا هو من أهدافنا الرئيسية في دائرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الهدف هو معرفة احتياجات المتعاملين والمستثمرين عن قرب، وتعزيز قدرة المستثمرين والمتعاملين على قياس المخاطر والفرص الاستثمارية حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة، وأيضاً مشاركة المستثمرين لرؤاهم وأفكارهم القابلة للتنفيذ والتخطيط للمستقبل.

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