خدمات إدارة المرافق في «إمداد» تبرم عقوداً بـ92.6 مليون درهم في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة إمداد، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، أن قسم أعمال خدمة إدارة المرافق نجح في إبرام عقودٍ جديدةٍ بقيمة 92.6 مليون درهم في الربع الأول 2022.

ومن أبريل 2022، تجاوزت إيرادات القسم أهدافها المخطط لها للأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يدل على مستوى الأداء التشغيلي الرفيع بالقسم الذي يستعد لضم عملاء جدد إلى محفظته الواسعة في الأشهر المقبلة.

وبموجب العقود الجديدة سيقدم القسم مجموعة واسعة من الخدمات الصناعية، بما فيها الخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباك، وخدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والأعمال المدنية للعديد من العملاء وفي عدة قطاعات مختلفة ومن بينها أنشطة بيع التجزئة والضيافة والعقارات والرعاية الصحية.

وقال جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمداد: كم هو رائع إبرام قسم خدمات إدارة المرافق بالشركة مجموعة من العقود الجديدة والمهمة، ما يعزز سمعة إمداد وجهة مفضلة لإدارة المرافق للأعمال بدولة الإمارات.

و«إمداد» ماضية في وعدها بتقديم خدمات إدارة مرافق ممتازة بالسوق، بينما تعمل على توسيع قاعدة عملائها بشكل كبير وتحقيق أهداف النمو المالي. هذا هو وقت تقدير الموظفين الأوفياء ووقت الالتزام الجاد، مع حرص على استثمار خبرات إمداد الصناعية الممتدة طوال 15 عاماً، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز