«الإمارات للشحن الجوي» تتسلم طائرة بوينج 777F جديدة

المصدر: وام

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تسلمت "الإمارات للشحن الجوي" الرائدة على مستوى الصناعة العالمية طائرة شحن بوينج 777F جديدة ليرتفع بذلك أسطولها إلى 11 طائرة من الطراز ذاته.

وأقلعت الطائرة من مطار "باين فيلد" الخاص بشركة بوينج في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية متجهة إلى هونج كونج لنقل أول حمولة قبل أن تهبط صباح يوم السبت /28 مايو/ في دبي ورلد سنترال محطتها الرئيسية محملة بشحنة كاملة من الإلكترونيات والمنتجات الاستهلاكية والبضائع العامة.

وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن" ان أحدث طائراتنا تضيف طاقة جديدة لعملياتنا التي تواصلت بكامل زخمها على امتداد مراحل الجائحة لخدمة عملائنا والحفاظ على استمرارية سلاسل التوريد العالمية وسنتسلم طائرة 777F ثانية في يونيو 2022. كما سنبدأ في عام 2023 برنامجا لتحويل 4 طائرات ركاب 777 إلى طائرات شحن سيكتمل انضمامها إلى الأسطول مع نهاية عام 2024".

وأضاف سلطان أن هذه الاستثمارات تعكس التزامنا نحو عملائنا بتقديم أفضل الخدمات بالإضافة إلى تمكين حركة البضائع الحيوية والتجارة عبر دبي.

وسوف تواصل الإمارات للشحن الجوي رحلتها كواحدة من أكبر وأفضل شركات الشحن الجوي في العالم من خلال الاستثمار في أسطولنا وشبكتنا العالمية والتكنولوجيا والبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي في مركزنا بدبي".

وتشغل الإمارات للشحن الجوي حاليا رحلات شحن منتظمة إلى 11 وجهة كما توفر للشاحنين سعة لنقل البضائع على أسطول طيران الإمارات الذي يضم أكثر من 200 طائرة بوينج 777 وإيرباص A380 تخدم أكثر من 130 وجهة في القارات الست.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي خلال السنة المالية الماضية أكثر من 2.1 مليون طن من البضائع.

وتقدم الإمارات للشحن الجوي مجموعة من الحلول المصممة لتلبية مختلف متطلبات عملائها. وسواءً كانت الشحنة قابلة للعطب مثل المواد الغذائية والزهور أم منتجات دوائية أم سلعا ثمينة ومواد تكنولوجية أو سيارات ومواد صناعية أم خيولا وحيوانات منزلية أليفة أو بريدا وبريدا سريعا أو بضائع عامة فإن خبرات وحلول الإمارات للشحن الجوي المتخصصة قادرة على تلبية مختلف متطلبات الشاحنين.

يذكر أن الإمارات للشحن الجوي كانت أول زبون لطائرة الشحن البوينج 777F التي دخلت خدمة عملياتها منذ عام 2009.

وتتيح إمكانيات مدى الطائرة وحمولتها نقل الشحنات الضخمة والحساسة للوقت ودرجة الحرارة بسرعة وكفاءة من المنشأ إلى الوجهة.

وتعد الإمارات للشحن الجوي هي ذراع الشحن في طيران الإمارات وتنقل عبر مركزها الحديث في دبي البضائع إلى أكثر من 140 وجهة ضمن شبكة عالمية تغطي القارات الست.

وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من جميع طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 ذات الجسم العريض.

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