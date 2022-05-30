استبيان يكشف عن أكثر 3 قطاعات توظيفاً للخريجين الجدد في الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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قام «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، و«يوجوف»، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، بإجراء استبيان «الخريجون الجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022» للكشف عن أكثر القطاعات جاذبية للخريجين الجدد في المنطقة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الباحثون عن عمل الشباب عند البحث عن وظيفة.

ومن المثير للاهتمام أن حوالي 9 من 10 خريجين جدد (88%) في الإمارات راضون عن جودة التعليم العالي الذي تلقوه، كما قال 84% أن التعليم الذي تلقوه قام بإعدادهم للحصول على وظيفة في القطاع الذي يطمحون للعمل فيه.

ويتوفر للخريجين الجدد في هذا العام العديد من فرص العمل عبر مختلف القطاعات، مع ظهور الإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة (24%)، والخدمات المصرفية/ المالية (14%)، والرعاية الصحة/ الخدمات الطبية (14%)، كأكثر القطاعات توظيفاً للخريجين الجدد في الإمارات.

ووفقاً لـ 45% من المجيبين، تتوجه بعض القطاعات لتوظيف الخريجين الجدد نظراً لأن توقعاتهم عن الراتب تكون أقل من غيرهم، فيما يعتقد 39% بأن السبب وراء ذلك يتمثل في قدرة الخريجين الجدد على مواجهة التحديات.

وفي الإمارات، برزت قطاعات الإعلان/ التسويق/ العلاقات العامة (19%) والهندسة/ التصميم (18%) كالأكثر جاذبية للخريجين الجدد من وجهة نظر مهنية، يليها قطاع الخدمات المصرفية/ المالية (17%).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يكشف استبيان «الخريجون الجدد» عن تصورات الباحثين عن عمل الشباب والخريجين الجدد حول سوق العمل والقطاعات الأكثر جاذبية، بالإضافة إلى توقعاتهم المتعلقة بمستقبلهم المهني. ويمكن لجميع الخريجين الجدد استخدام الأدوات المختلفة المتوفرة على بيت.كوم من أجل بناء سيرتهم الذاتية، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز معرفتهم المهنية.

وبرزت مهارات الحاسوب (51%) كأكثر المهارات أهمية للنجاح في سوق العمل اليوم، تليها مهارات التواصل (45%) والمهارات الشخصية/ العمل ضمن فريق (36%). من ناحية أخرى، قيّم المجيبون مهاراتهم الشخصية/ العمل ضمن فريق (93%)، ومهارات التواصل (93%)، والمرونة/ القدرة على التكيّف مع التغيير (90%) بمستوى «جيد» أو «جيد جداً».

ويشعر معظم خريجي الإمارات بأن أكبر تحدًّ يواجهونه هو عدم امتلاك خبرة مهنية (44%)، يلي ذلك عدم معرفتهم كيفية البحث عن وظيفة على نحو فعال (41%). ومع ذلك، صرح أكثر من ثلاثة أرباع الخريجين (76%) أنهم اكتسبوا خبرة عمل أثناء أو قبل دراستهم الجامعية.

وقد برزت طبيعة الوظيفة/ الشغف تجاه الوظيفة (39%) كأهم عامل بالنسبة للمجيبين في الإمارات عند اختيار وظيفة ما. ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع الخريجين الجدد (77%) الحصول على راتب أساسي في وظيفتهم الأولى، بينما يتوقع 54% منهم الحصول على تأمين صحي شخصي.

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