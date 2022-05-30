غرفة دبي تستعرض سمات قانون الإفلاس الإماراتي

المصدر: وام

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نظمت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل"ندوة افتراضية حول قانون الإفلاس الإماراتي ،بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 210مشاركاً.

وهدفت الندوة إلى تعريف المشاركين على أحدث المستجدات والمعلومات حول قانون الإفلاس في دولة الإمارات بالإضافة إلى تسليط الضوء على السمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإماراتي وتعديلاته حتى يكون المشاركين على دراية بالتطورات والعمليات الحالية.

وتحدث خلال الندوة راحات دار شريك في مكتب "أفريدي وانجل" حيث سلط الضوء في حديثه على الملامح والسمات الرئيسية لقانون الإفلاس الإمارتي والتعديلات الجوهرية على هذا القانون خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى استعراض اثر تقديم طلب الإفلاس.

وأكدت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن قانون الإفلاس في الدولة شهد عدداً من التعديلات خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدة أن غرفة تجارة دبي هدفت عبر تنظيمها لهذه الندوة لمشاركة الحضور من مجتمع الأعمال بأحدث المستجدات والمعلومات حول هذا القانون لتسهيل ممارسة الشركات للأعمال في الإمارات مشيرة كذلك إلى حرص الغرفة الدائم على دعم قطاع الأعمال ومساعدته في التعرف على كافة التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.

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