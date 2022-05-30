عودة نشطة لقطاع المعارض والمؤتمرات في أبوظبي خلال مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت أبوظبي عودة قوية ونشطة لقطاع الفعاليات في مايو الجاري الذي كان مزدحماً بالعديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى التي استقطبها مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في إطار جهود تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

واستقطب مركز أدنيك منذ بداية الشهر 10 فعاليات محلية ودولية كبرى، منها 5 مؤتمرات عالمية والتي تقام لأول مرة في أبوظبي، حيث تعكس هذه المؤتمرات الجهود التي تبذلها مجموعة أدنيك في لنقل وتوطين المعرفة، وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات.

وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري في «أدنيك»: شهدنا خلال مايو العديد من المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى التي تشكل عودة قوية لنشاط قطاع الفعاليات في أبوظبي.

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