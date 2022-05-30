التخفيضات الكبرى تُنعش التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس في دبي فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي شملت مختلف مراكز التسوق والمتاجر في الإمارة وتضمنت تخفيضات واسعة تصل إلى 90% على باقة واسعة من السلع والمنتجات والأدوات المنزلية والهدايا والإلكترونيات.

وتحولت مراكز التسوق والأسواق في الإمارة إلى خلايا نحل تعج بالزوار والمتسوقين ولا سيما مع تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع إذ أنعشت العروض القيمة والحسوم الواسعة أسواق التجزئة في الإمارة وعززت دبي وجهة إقليمية وعالمية للتسوق.

وتسابقت العديد من أشهر العلامات التجارية العالمية التي تقدم للمتسوقين من سكان دبي وزوارها في تقديم عروضها القيمة واستغلال إقبال المتسوقين في تنشيط مبيعاتها فيما تنوعت العروض المتميزة في الفعالية ما بين التخفيضات والاسترداد النقدي والمكافآت والجوائز القيمة واستمتع المتسوقون بصفقات رائعة على العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لديهم في عالم الموضة والجمال والإلكترونيات وغيرها.

وقدم المئات من تجّار التجزئة عروضاً مذهلة لمختلف أنواع المنتجات من الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية والملابس والمفروشات والأحذية والأجهزة الإلكترونية والمنزلية فيما فتحت وجهات الأطعمة والمشروبات أبوابها لاستقبال عشّاق الطعام حتى ما بعد منتصف الليل أيضاً في فترة التخفيضات.

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