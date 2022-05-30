15 % نمو الإيجارات في دبي منذ بداية 2022

المصدر: دبي - بشار باغ

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كشف خبراء عقاريون عن ارتفاع معدل الإيجارات السكنية في دبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأوضحوا أن إيجارات الفلل الفاخرة وخصوصاً تلك المطلة على البحر والواجهات المائية ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 20% وتصل لغاية 35%.

وأوضحوا في تصريحات لـ «البيان» أن أبرز المناطق السكنية التي سجلت أعلى معدلات في نمو الإيجارات حتى الآن تتمثل في نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط مدينة دبي بشكل رئيسي، وأشاروا إلى أن ارتفاع الإيجارات بشكل عام في دبي يأتي بشكل رئيسي بفضل تزايد جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل في ظل المبادرات الحكومية التي عززت الفرص وسرعت النمو الاقتصادي بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمنظومة المستحدثة لتأشيرات الدخول إلى الإمارات.

مجمعات الفلل

ولفتت هيلين تاثام، رئيسة قسم مبيعات وتأجير المجتمعات السكنية لدى شركة الاستشارات العقارية «سفلز» إلى أن بيانات الشركة في نهاية الربع الأول 2022 أظهرت ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي.

وأوضحت أن الإيجارات في جميع أنحاء الإمارة سجلت ارتفاعاً بشكل عام لكن بنسب متفاوتة عبر القطاعات والمجتمعات، فعلى سبيل المثال، شهد سوق تأجير الفلل الفاخرة زيادات بحوالي 20% - 25% خلال العام الماضي بسبب نقص العرض وارتفاع الطلب، وخصوصاً من المقيمين الأوروبيين الجدد. وعلى أساس بداية العام حتى تاريخه، ارتفعت الإيجارات بنسبة 21% في مجتمعات الفلل الفاخرة المختارة.

وأضافت: لطالما كانت العقارات المطلة على الواجهة البحرية تحظى بشعبية كبيرة، ولكنها أكثر طلباً الآن. تعمل العقارات التي لديها إمكانية الوصول إلى الشواطئ ومنافذ البيع بالتجزئة القريبة بشكل جيد. يزداد الطلب على مجتمعات الفلل مثل البراري ودبي هيلز والميدان التي تحتوي على فيلات أكبر. تعد مرسى دبي ووسط مدينة دبي من المواقع المركزية وقد حظيت بتقدير، ولكن ليس بقدر مجتمعات الفلل المذكورة.

وأشارت إلى أن الزيادات في الأسعار والإيجارات في الفلل والتاون هاوس كانت أعلى من الشقق، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطلب القوي على المزيد من المساحات الإضافية والخارجية، ولكن أيضاً بسبب زيادة توافر الشقق، مشيرة إلى أن عدم تطابق العرض والطلب خصوصاً في قطاع الفلل والمنازل مسؤول بشكل أساسي عن ارتفاع الأسعار وبالتالي الإيجارات. والعرض الحالي في هذا القطاع آخذ في التضاؤل ومع العرض القادم المحدود، مشيرة إلى امتداد الطلب على قطاع الشقق مع استفادة الشقق الأكبر حجماً، وتوقعت أن تستمر المستويات الجديدة التي حققتها الإيجارات خلال العام الجاري بأكمله.

أعلى الزيادات

من جانبه، قال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير للوساطة العقارية، إن زيادة الإيجارات في دبي منذ بداية العام الجاري حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي تتراوح بين 10% إلى 15% في المناطق الرئيسية مثل وسط المدينة والمارينا ونخلة جميرا، و5% في المناطق الأخرى، موضحاً أن نخلة جميرا ووسط مدينة دبي سجلتا أعلى زيادة في مستويات الإيجارات بدبي منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت فئات الفلل والشقق الفندقية أعلى ارتفاعات في الإيجارات حتى الآن، لافتاً إلى أن أبرز عوامل ارتفاع الإيجارات تتمثل في الزيادة المتسارعة في عدد السكان وزيادة الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل بسبب ارتفاع عدد السياح.

بدورها، أوضحت تمارا غتيجيفا، المدير التنفيذي والشريك، شركة «ميرا» للوساطة العقارية، أن السوق العقاري في دبي يشهد حالياً نقصاً كبيراً في المساكن الفاخرة وبالنتيجة يحصل الملاك على عائد إيجار مميز، إذ بلغت زيادة إيجارات الفلل الفاخرة المطلة على البحر في دبي من 30% إلى 35%. ولفتت إلى أن نخلة جميرا وجزيرة بولغري وفلل «دبي هيلز استيت» حققت أعلى مستويات في الإيجارات بدبي منذ بداية العام الجاري، كما سجلت الشقق المطلة على البحر والفلل والقصور الفاخرة أعلى ارتفاعات في الإيجارات حتى الآن، ولفتت إلى أن ذلك يأتي في ظل تدفق الأثرياء ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم للإقامة في دبي.

جودة الحياة

فيما قدّر كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى «تشيسترتنس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إيجارات الوحدات السكنية في دبي بنسبة 6.9% بين يناير وأبريل 2022، مقارنة بزيادة 1.3% التي سجلتها خلال الفترة من العام الماضي، موضحاً أن المناطق السكنية الرئيسية شهدت أعلى ارتفاع في متوسط الإيجارات، حيث سجلت دبي مارينا ونخلة جميرا ووسط مدينة دبي ارتفاعات بلغت 12.3% و11.4% و10.7% على التوالي.

ولفت إلى أن أداء إيجارات الفلل تفوق باستمرار على المتوسط السكني خلال 2021، فيما شهدت الشقق ارتفاعاً أعلى حتى الآن هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 7%، مقارنة بالفيلات عند 6.3%، مؤكداً أن الشقق الفاخرة المطلة على الواجهة المائية أو الإطلالات البارزة، مثل برج خليفة، تحظى بشعبية خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة.

وحول أهم عوامل ارتفاع الإيجارات أوضح هوبدن أنها تتجسد في نمو أعداد المقيمين الجدد في دبي بفضل التأشيرات الجديدة التي تم إطلاقها بالإضافة إلى جودة الحياة والفرص الاقتصادية الواسعة التي تتمتع بها دبي. وأضاف: ساعدت تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي على زيادة الارتفاع حتى تاريخه، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في دبي، وهو مقياس رئيسي لظروف العمل العامة، إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً في مارس الماضي.

انتعاش الطلب

ويشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن في دبي طلباً قوياً، الأمر الذي انعكس على انتعاش معدلات الإيجارات، بحسب فاراز أحمد، مساعد أول مدير قسم البحوث في شركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أشار إلى أن متوسط الإيجارات في دبي ارتفع بنسبة 13% في الأشهر الأربعة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات الصادرة عن شركة «ريدين» المتخصصة في الإحصاءات.

ولفت إلى أن المناطق الرئيسية في دبي والتي تضم مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة كانت من بين أكثر المناطق التي شهدت زيادة في معدلات الإيجار، وذلك بمقارنة يناير 2022 مع أبريل 2022، فعلى صعيد الشقق السكنية سجلت منطقة دبي مارينا ارتفاعاً بنسبة 12%، ووسط مدينة دبي 11%، وجزيرة نخلة جميرا 11%، وعلى صعيد الفلل، سجلت منطقة تلال الإمارات ارتفاعاً بنسبة 13%، وجرين كوميونيتي 12%، وجزر الجميرا 12%.

وأوضح أن قطاع الفلل كان الأفضل أداءً على أساس سنوي، حيث حقق نمواً في القيمة الإيجارية بنسبة 23% في الأشهر الأربعة الأولى من 2022. كما ارتفعت إيجارات الشقق على أساس سنوي بنسبة 11% وارتفع متوسط الإيجارات على مستوى الإمارة بنسبة 13%.

وأشار إلى أن العمل عن بُعد خلال فترة جائحة «كوفيد 19» أسهم في انتعاش ملحوظ في أسعار الفلل والتاون هاوس، ومنذ ذلك الوقت تم تسجيل نمو متواصل لاقتصاد الإمارة في مختلف القطاعات، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية المختلفة، والقدرة النسبية على تحمل تكاليف السكن.

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