سهيل المزروعي يُكرّم الرعيل الأول من موظفي «الطاقة والبنية التحتية»

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الرعيل الأول «المتقاعدين» الذين ساهموا في إنجاح مسيرة عمل الوزارة وتحقيق الإنجازات الطموحة التي عززت مكانة الإمارات وريادتها العالمية، وذلك بحضور وكلاء الوزارة، والوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات.

وقال معاليه، خلال الحفل الذي أقيم تحت عنوان «بصمة وفاء»: في ديوان الوزارة بدبي، إننا نثّمن جهودكم وعطاءكم المتميز، ولن ننسى إسهاماتكم الجليلة في خدمة الوطن من مواطنين ومقيمين، ودوركم كان فعّالاً عبر عملكم الدؤوب على متابعة المشاريع مما أسهم في دعم مسيرة النجاح والإنجازات، فيما نتطلع لمواصلة دوركم بالاستفادة من خبراتكم العملية وتقديم النصح والاستشارة لزملائكم، فأنتم نبراس يضيء لنا طريق الإنجازات للخمسين عاماً المقبلة، وبكم نستمد الأمل في مستقبل مشرق ملؤه التميز والريادة والازدهار.

وأضاف: دولة الإمارات تكِن لمثل هؤلاء المبدعين والمتميزين كل التقدير والشكر والاحترام، وتثمن دورهم الكبير في ترسيخ مكانة الإمارات التي باتت اليوم إحدى أكثر دول العالم نمواً وتطوراً وازدهاراً، وإن هذا التكريم عنوان للوفاء والامتنان الذي تحمله دولة الإمارات لكل من ساهم في رسم صورة مشرقة لدولة الإمارات، ولتكون بفضل ذلك منارة حضارية يشار إليها بالبنان، ولتشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به.

ودعا معاليه جيل الشباب من موظفي وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن يسيروا على نهج الرعيل الأول، وأن يقتفوا آثارهم في الإخلاص والتفاني في العمل والولاء والانتماء، مؤكداً أن الشباب هم القوة والمحرك الرئيس للتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات المستقبل، وهم القادرون على صياغة مستقبل أفضل ومشرق لمجتمع الإمارات.

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