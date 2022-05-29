«يوتيكو» تُعين بنوكاً لطرح أسهمها في اكتتاب بدبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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عيّنت شركة «يوتيكو» للمرافق في رأس الخيمة عدة بنوك للتحضير لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي توطئة لإدراج مُحتمل لأسهم الشركة في «سوق دبي المالي» في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وأفادت الوكالة بأن البنوك التي عيّنتها «يوتيكو» لعملية الإدراج المُحتملة هي «جولدمان ساكس»، «إتش إس بي سي»، «ستاندرد تشارترد»، «الإمارات دبي الوطني»، «بنك أبوظبي الأول»، و«سيتي».

وذكرت «بلومبيرغ» أن «يوتيكو» تُخطط لإدراج مُزدوج، وذلك بعد إجراء مناقشات مع أعضاء مجلس إدارتها والمساهمين. وأضافت الوكالة أن «يوتيكو» تُخطط أيضاً لإعادة شراء أسهمها قبل عملية الإدراج المُحتملة.

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