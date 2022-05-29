إطلاق نظام موحد يربط غرفة التجارة وخدمات منطقة عجمان الحرة

المصدر: عجمان - البيان

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قامت غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة بتنفيذ مشروع تكاملية خدمات العضوية للمنشآت وربطه مع نظام منطقة عجمان الحرة، ضمن الجهود المشتركة للارتقاء بالخدمات وزيادة نسبة رضا المتعاملين وتحقيق الاستدامة في خطة التحول الرقمي.

وثمن سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان التعاون والشراكة القائمة بين غرفة عجمان ومنطقة عجمان الحرة، وحرصهما على تسهيل ممارسة الأعمال، مؤكداً أهمية مشروع اعتماد نظام موحد لربط خدمات العضوية بين غرفة عجمان ومنطقة عجمان الحرة ودوره في تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمات، وتوفير بيئة عمل مرنة تتسم بالسرعة وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموحدة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات غرفة عجمان لتوفير بيئة أعمال داعمة لنمو واستدامة الأعضاء، وبما يتواكب مع تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأشاد بالتعاون الفعال والقائم بين كافة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بهدف تعزيز تنافسية إمارة عجمان الاقتصادية وتنمية الأعمال القائمة وتهيئة المناخ الجاذب لاستقطاب استثمارات جديدة.

من جانبه، قال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: تعكس هذه الخطوة النوعية الالتزام المشترك بتوفير جميع الموارد وكافة السبل اللازمة لترسيخ مكانة عجمان الريادية محلياً وعالمياً في مجال الحوكمة الإلكترونية. كما نسعى من خلال توسيع نطاق شراكتنا إلى استحداث طرق جديدة ومُبتكرة لتطوير عملياتنا، واعتماد الإجراءات الرقمية المتكاملة، بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة. ويعد هذا المشروع نقلة هامة في سبيل تعزيز المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة عجمان، وضمان تجربة متميزة ومتكاملة لشركاء الأعمال.

وأكدت فاطمة العوضي، مديرة إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان، أن إطلاق حزم من الخدمات المشتركة مع الجهات الأخرى يعزز القيمة المضافة للمتعاملين ويضمن تسهيل إجراءات الخدمة وتسريع وقت تنفيذها، موضحة أن تنفيذ مشروع تكاملية خدمات العضوية للمنشآت وربطه مع نظام منطقة عجمان الحرة يزيد من نسبة رضا وسعادة المتعاملين، موضحة أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة حريصة على تطوير باقة خدماتها الإلكترونية وتوفير قنوات متنوعة للتقديم على كافة خدماتها واستحداث خدمات جديدة، عبر تنويع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

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