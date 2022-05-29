رأس الخيمة العقارية تطلق «باي ريزيدنس»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، المطور العقاري الرائد في رأس الخيمة، عن إطلاق «باي ريزيدنس - سنترال ون»، وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات يقع على جزيرة الحياة في ميناء العرب برأس الخيمة ويكمل المشروع مكانة رأس الخيمة المتنامية كواحدة من أكثر الوجهات المرغوبة، لما تتمتع به من فرص للاستثمار ولما تشهده من تطورات بارزة في المنطقة.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع سنترال ون وهو أحد المباني السكنية الأربعة في مشروع باي ريزيدنس في جزيرة الحياة. وتتميز بتصاميم حديثة وفريدة من نوعها مع مناظر خلابة على الشاطئ، تتيح للمشتري الاستمتاع بالمعيشة الفاخرة مع إمكانية الوصول إلى المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من المرافق الأخرى. وأضاف: استلهمنا من البحر مرحلة التصميم الأولى، وكنا نهدف إلى توفير تجربة متكاملة ضمن موقع المشروع المميز المطل مباشرة على البحر.

ويمتد مشروع باي ريزيدنس، المجاور لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب رأس الخيمة، على مساحة بناء إجمالية تبلغ 1.180.000 مليون قدم مربع، ويوفر شققاً بأسعار مناسبة مع إمكانية الوصول إلى الشاطئ، حيث يمكن للمشترين الاختيار بين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وتشمل وسائل الراحة حمامات سباحة للكبار والأطفال، وملاعب، ومحلات التجزئة، وصالة لياقة بدنية. ومن خلال الهندسة المعمارية المصممة بعناية والتخطيط المستدام للموقع، تسمح باي ريزيدنس للأشخاص بالتفاعل مع المناظر الطبيعية داخل حدائق المنصة.

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