صندوق استثماري بـ 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن

المصدر: وام

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تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.

وأعلن معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القابضة ADQ ستخصص صندوقاً استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القطاعات المتفق عليها بين الإمارات ومصر والأردن.

وأكد معاليه، أن الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية تجمعها على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، مشيراً معاليه إلى أن هذه الشراكة ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات.. وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.

وأوضح معالي سلطان الجابر، أنه في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.

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