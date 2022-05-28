«دبي للبلوك تشين» يخطط لإطلاق أول منظمة مستقلة لا مركزية في المنطقة قبل نهاية العام

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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كشف الدكتور مروان الزرعوني، عضو مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، أن المركز سيقوم قبل نهاية العام الحالي بإطلاق أول «منظمة مستقلة لا مركزية» في المنطقة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإطلاق مركز دبي للبلوك تشين.

جاء تصريحات الزرعوني لـ «البيان» على هامش فعالية «ميتاكون» برعاية شركة «غالا»، الأول من نوعه في العالم، والذي يهدف إلى تحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، والذي يقام في قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي حتى اليوم الأحد بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية ورواد الأعمال.

وأكّد الزرعوني أن الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه حكومة الإمارات على بلوك تشين لمبادرات بلوك تشين وتقنيات الثورة الرابعة عموماً حول دبي إلى مركز عالمي رئيسي للأنشطة القائمة على تلك التقنية، لافتاً إلى أن المزيد من رواد الأعمال حول الأعمال ينتقلون إلى دبي بفضل الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة الدولة للأنشطة القائمة على الرقمنة.

من جانبه قال عبد الرحمن الخاجة عضو المكتب الاستشاري في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية ومؤسس معرض «ميتاكون» إن المعرض الأول من نوعه في العالم يمثل فرصة كبيرة لنشر الوعي حول تقنيات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT والفرص الاقتصادية التي تحملها المشاريع القائمة في الفضاء الافتراضي، وتهيئة الجيل المقبل من قادة قطاع التقنية، لافتاً إلى أن المعرض يهدف إلى إطلاق نسخته التالية «ميتاكون 2» خلال ديسمبر المقبل بفضل الإقبال العالمي الكبير على استكشاف الفرص التي تحملها تلك التقنيات.

وأضاف: نهدف إلى تعليم الناس حول الفرص الموجودة في العالم الافتراضي وتقنيات «ويب 3» Web.3 التي تعتبر العمود الفقري لتلك العوالم، وقد طرحنا الدفعة الأولى من تذاكر حضور الفعالية بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال للبيع أمام الجمهور لتعريفهم باستخدامات تلك التقنية ومنحهم فرصة دائمة للوصول إلى الفعاليات الحصرية لطرح مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من الأحداث البارزة خلال العام، والتي سيحتفظون بها في محافظهم الرقمية.

ولفت الخاجة إلى أن Web3 ستكون التطور التالي لشبكة الإنترنت من خلال الترويج لفكرة أن تقنية البلوك تشين والرموز الرقمية NFT يمكن أن تعزز الإنترنت اللامركزي وتنقل ملكية البيانات من أيدي الشركات العملاقة للمستخدمين أنفسهم، وبالتالي مشاركتهم في العوائد ودخولهم بشكل أسهل وأكبر إلى عوالم ميتافيرس الجديدة.

ويحتفي المعرض بأحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين، والرياضات الإلكترونية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وتقنية Web3 والفنون، والموسيقى، والترفيه وغيرها. وإلى جانب ذلك، يضم المعرض مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الغنية التي تتوزع على أربعة محاور رئيسية: ميتاستيج، وميتاكونيكت، وميتارينا، وميتاسبيس.

ومن المقرر أن تستضيف فعالية ميتاستيج سلسلة من الجلسات والحوارات المُحفزة للفكر، والتي تتناول مجموعة من أكثر المواضيع رواجاً في مجال تقنية الميتافيرس؛ بينما تحتضن أجندة ميتاكونيكت مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تُركز على تقديم النصائح العملية المفيدة حول سُبل بدء الرحلة في عالم البلوك تشين. ويحظى الراغبون بالتواصل مباشرة مع المؤسسات والشخصيات الرائدة بفرصة مثالية للتعرف عليهم عن قُرب في منطقة مخصصة على أرض المعرض ضمن فعاليات ميتاسبيس، بينما ستُخصص فعالية ميتارينا لأفضل العروض في عالم الرياضات الإلكترونية وألعاب البلوك تشين.

ميتافاتور

ويُعتبر تحدي ميتافاتور أحد أبرز الفعاليات على أجندة المعرض، وهو مسابقة متفردة لاستعراض الأفكار الرائدة والمنصة الأولى من نوعها للمبتكرين في مجال الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال والألعاب الإلكترونية وتقنية Web3. وتولى مسؤولية تنظيم تحدي ميتافاتور شركة ون آند أونلي بدعم من مجلس دبي للشباب، علماً أن جوائزه تشمل 75 ألف درهم نقداً ومجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال وخدمات الدعم والتوجيه والتواصل مع المستثمرين وغيرها.

وتعتبر «المنظمة المستقلة اللامركزية» نشاطاً تجارياً محلياً يمتلكه ويديره أعضاؤه بشكل جماعي تقوم على تقنية «بلوك تشين» والعقود الذكية. وتخضع القرارات في المنظمة للاقتراحات والتصويت بحسب كمية الرموز Token التي يمتلكها العضو. وهي طريقة فعالة وآمنة للعمل مع الأشخاص الذين يتشاركون في الميول والأهداف نفسها من دون وجود مدير تنفيذي أو مدير مالي. وتتمثل قوة DAO في قدرتها على التطور ذاتياً وشفافيتها وعدم وجود مجال للتلاعب فيها وفقاً للقواعد التي تتم برمجتها مسبقاً.

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