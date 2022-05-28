«داماك» تحول عقار «فلوريدا» المنهار إلى مشروع فاخر

المصدر: دبي - سيد صالح

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تعتزم شركة «داماك العقارية» في دبي تحويل موقع العقار المعروف باسم «أبراج شامبلين الجنوبية» على أطراف بلدة «سرف سايد» القريبة من مدينة «ميامي» بولاية «فلوريدا» إلى مشروع سكني فاخر يحمل العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة «كافالي» المتخصصة في الأزياء فائقة الفخامة.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، استحوذت «داماك» الأسبوع الماضي مقابل 120 مليون دولار على موقع العقار، الذي انهار الجزء الأكبر منه على نحو مُفاجئ في يونيو من العام الماضي، مُخلفاً 98 قتيلاً. ويطل موقع العقار على الشاطئ بواجهة يبلغ طولها 200 قدم، وتبلغ مساحة الموقع 1.8 فدان «7284.3 قدماً مربعة».

ونقلت الوكالة تصريحات أدلى بها حسين سجواني، مؤسس «داماك» ورئيس مجلس إدارتها، تعليقاً على صفقة شراء موقع العقار والمشروع الفاخر المُنتظر أن تُنفذه الشركة في الموقع: «لطالما تطلعت «داماك العقارية» إلى فُرص التطوير العقاري المُتاحة في ميامي. ونرى أن المدينة المعروفة بكونها مركزاً للفخامة والموضة مناسبة بصورة طبيعية للشركة، والتي رسخت سمعتها بما تقدمه من مشروعات فاخرة».

ومن المعروف أن بلدة «سرف سايد» قد باتت خلال السنوات القليلة الماضية بؤرة للمشروعات السكنية ذات الفخامة البالغة، ومنها على سبيل المثال مشروع «فور سيزونس برايفين ريزيدنسز». ومن المُنتظر أن يكون مشروع «سرف سايد» هو أول مشروعات «داماك» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سجواني: «يصنع توسعنا في الولايات المتحدة علامة فارقة، ويُظهر «داماك» بوصفها قوة يُعتد بها. إنه وقت رائع، ولدينا الكثير من المشروعات في طور التحضير».

صورة من أمام عقار فلوريدا المنهار

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