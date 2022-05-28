غرفة عجمان تروج لبيئتها الاقتصادية خلال زيارة إلى الهند

المصدر: عجمان - البيان

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شاركت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات لزيارة جمهورية الهند، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة الغرفة عمق ومتانة العلاقات الإماراتية الهندية، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين يجسد الروابط المتأصلة والمتجذرة تاريخياً.

وذكر أن مشاركة غرفة عجمان ضمن وفد الإمارات الرسمي لزيارة الهند مؤخراً، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، تجسد الجهود المبذولة للارتقاء باقتصاد البلدين، وزيادة حجم التجارة البينية، ورصد فرص التجارة والاستثمار، التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.

وأشار إلى أن غرفة عجمان حرصت خلال مشاركتها في الزيارة الرسمية للهند على الترويج للخدمات والمزايا والتسهيلات المتوفرة في البيئة الاقتصادية للإمارة، كما أكد أن غرفة عجمان ستحرص على توعية أصحاب الأعمال من أعضاء الغرفة للاستفادة من بنود ومزايا اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات والهند، وتابع: غرفة عجمان تؤكد مشاركتها ضمن وفود الدولة الرسمية لتعزيز الجهود المشتركة في استشراف المستقبل، وتكوين شراكات دولية لبناء اقتصاد متكامل يتميز بالتنافسية.

وأكد أهمية اتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين باعتبارها الاتفاقية الشمولية الأولى، التي توقعها الإمارات ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المستهدفة، بهدف تحقيق لخطط الاستراتيجية المعلنة، ضمن «مشاريع الخمسين».

وأوضح أن الزيارة التي شملت حضور أكثر من 80 شخصاً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة وفرت منصة للتواصل المباشر بين كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين، وأسهمت بفتح آفاق أرحب لزيادة الإنتاجية، وفرص التصدير عبر الاستفادة من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

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