شراكة بين «زبوني» و«ميدان» لدعم حلول التجارة الحوارية بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «زبوني»، الرائدة في توفير الحلول الرقمية عبر التجارة الحوارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع المنطقة الحرة في «ميدان»، بيئة الأعمال الرائدة، لدعم نمو أعمال التجارة الرقمية في دبي.

وتهدف الشراكة القائمة إلى تمكين رواد الأعمال الذين يتخذون من المنطقة الحرة في ميدان مقراً لهم من خلال دعمهم بالمقومات والإمكانيات الضرورية لتعزيز نموهم وازدهارهم في عصر بيئة الأعمال الرقمية المتزايدة والتي تتماشى تماماً مع أهداف المنطقة الحرة في «ميدان» التي تتطّلع إلى توفير مركز متكامل للشركات الجديدة. وسوف تلعب «زبوني»، الشركة الناشئة التي تتخذ من دبي مقراً لها دوراً أساسياً في نظامها البيئي سريع التطور لشركائها كما ستعقد ورش عمل وتدريبات حصرية للشركات المتواجدة فيها.

ومع ازدياد عدد الشركات التي تتطلع نحو توفير قنوات بيع رقمية لعملائها، تساعد حلول التجارة الحوارية التي تقدمها «زبوني» اليوم في دعم العملاء بشكل أفضل مع القدرة على إنشاء كتالوج رقمي لمنتجاتهم لبيعها عبر تطبيقات المراسلات الشائعة مثل «واتسآب».

وتُقدم «زبوني» أيضاً حلولاً عملية تلبي متطلبات مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء على حد سواء. وفضلاً عن عمليات البيع، توفر روابط الدفعات الجارية في وقت فعلي وأتمتة الفواتير وذكاء الأعمال الذي يُعد أمراً ضرورياً بالنسبة لأصحاب الشركات.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من خبرات «زبوني» في دعم ومساعدة الشركات الجديدة من تأسيس أعمالها في المنطقة الحرة في «ميدان»، وتعزيز مكانتها في دعم زبائنها الحاليين والمحتملين للحصول على رخصة المنطقة الحرة في «ميدان» للعمل في بيئة عمل مثالية وفعالة من حيث التكلفة.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زبوني»: نتطلع من خلال الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين رواد الأعمال الذين يطمحون في تأسيس عمل تجاري ناجح في دبي. حيث يُعد ترخيص الأعمال وعمليات الدفع السلسة وقنوات البيع الفعّالة التي نُقدمها أمرًا حيويًا لأي شركة قانونية وتساعد مؤسسي الشركات العمل بسرعة وسلاسة تامة.

من جهته، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «نخيل»: تتمتع دبي بنظام بيئي عالمي المستوى لريادة الأعمال، وتشارك «زبوني» رؤيتنا التي نطمح من خلالها لتمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والناجحة، ونهدف إلى تعزيز هذه الشراكة وتحقيق الازدهار لجميع عملائنا.

وشهدت دبي في عام 2021 نموًا بنسبة 24% في تسجيل الأعمال ومعاملات التراخيص، بينما تشير بيانات تسجيل وإصدار تراخيص الشركات الجديدة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة عن نمو بنسبة 69% سنويًا. وهذا الارتفاع الكبير في تكوين الشركات الجديدة ليس مفاجئًا مع وجود نسبة عالية من المهتمين بملكية الأعمال، حيث تشير بيانات معهد الشرق الأوسط أن 84 % من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يطمحون بأن يصبحوا رواد أعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز