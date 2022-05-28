«صندوق النقد»: الإمارات تسهم في تعزيز كفاءة آليات السداد العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تعد واحدة من أبرز الدول التي تسهم على نحو فاعل في تعزيز كفاءة النظم والآليات العالمية المستخدمة في تسوية المدفوعات.

وأصدر الصندوق أمس تقريراً بعنوان «أحجية جيوسياسية: صنع السياسة في عالم أكثر تفتتاً»، حيث يستشرف فيه آفاق صنع السياسات الاقتصادية والمالية عالمياً في ضوء حالة التفتت والانقسام الراهنة التي تسود العالم على نحو متصاعد بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأوضح التقرير أن الإمارات تضطلع بدور فاعل في المساعي الرامية إلى تعزيز كفاءة آليات السداد وتسوية المدفوعات العالمية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مؤثرة في هذا الشأن.

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