«سيمليس الشرق الأوسط» يجمع بدبي 350 جهة محلية وعالمية

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف معرض ومؤتمر «سيمليس» الشرق الأوسط، الحدث الأكبر المتخصص بالحلول الذكية للمدفوعات والتجارة الرقمية والتجزئة في نسخته الرابعة، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي من 31 مايو حتى 1 يونيو، أكثر من 350 جهة محلية، ومن جميع أنحاء العالم. كما يستضيف 300 متحدث من نخبة رواد الأعمال.

وأعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها للتجارة الإلكترونية إقليمياً، رعايتها الحدث. وتجمع مشاركة دبي كوميرسيتي، العضو في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمشروع المشترك مع «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، قادة قطاعات التجارة الإلكترونية والتجزئة والتقنيات المالية على مستوى العالم، لتلبية أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات والمنطقة.

وترسيخ مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية، إذ تهدف مشاركة المنطقة الحرة بجلساتها النقاشية المتنوعة إلى تسليط الضوء على أحدث المنتجات والحلول، من مدفوعات الهاتف المحمول وتحليلات البيانات وإدارة المخزون والتسويق الرقمي والخدمات اللوجستية، وغيرها من توجهات قطاع التجارة الإلكترونية.

وقالت آمنة لوتاه، عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي ومدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي: «توفر دبي كوميرسيتي منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات لمختلف أنواع الشركات التي تطمح إلى توسيع أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية، وتأتي مشاركتنا في فعاليات معرض سيمليس الشرق الأوسط لتسليط الضوء على هذه المنظومة عالمية المستوى، إلى جانب التأكيد على دور المنطقة الحرة الاستراتيجي في وضع المعايير التي تعزز مشهد التجارة الإلكترونية وتستشرف حلولاً مستقبليةً تدفع عجلة نمو هذا القطاع نحو تحقيق مزيد من الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتتضمن أجندة اليوم الأول عرضاً يقدمه عبدالرحمن شاهين، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي تحت عنوان «مزايا إنشاء شركة إلكترونية في منطقة حرة»، فيما يعرّف ميتش بيترمان، نائب رئيس قسم الإعلانات التجارية في دبي كوميرسيتي، الحضور على سبل مواكبة توجهات القطاع لسوق المنطقة من خلال عرض يحمل عنوان «التوجهات العالمية للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، وقدرتها على التكيف من الشرق الأوسط».

ويدير أرجون ساركار، مدير قسم حلول التجارة الإلكترونية والشراكات بدبي كوميرسيتي، جلسة «الموجة الجديدة لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية»، التي يقدمها الرئيس التنفيذي للمنتجات ومدير قسم المعلومات في مجموعة ريفولي الإمارات بشكل حصري لدبي كوميرسيتي.

وتشهد الجلسة الحوارية بعنوان «رؤية جديدة لعمليات المستودعات: توسيع نطاق الوصول إلى مستوى عالمي بالاعتماد على التكنولوجيا»، مشاركة ويليام أليسون، مدير الخدمات اللوجستية في دبي كوميرسيتي. كما يشهد اليوم الثاني عرضاً بعنوان «كيفية بناء الثقة في الأسواق»، يقدمه راشد الملا، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التسويق في دبي كوميرسيتي.

مشاركة «سافوا»وتشارك «سافوا» في معرض «سيملس ميدل إيست» لتبرز من خلاله النمو الذي حققته وتستعرض حلولها المبتكرة والمخصصة للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.

وسجلت «سافوا»، الشركة المتخصصة عالمياً في برمجيات سلاسل الإمداد وأتمتة المستودعات، إيرادات وصلت إلى 796 مليون درهم إماراتي عام 2021، إذ قُدرت قيمة الطلبات بـ 833 مليون درهم، وحققت نمواً بمعدل 26% مقارنةً بالعام السابق. وتستعرض الشركة من خلال وجودها في المعرض أحدث حلولها الروبوتية «HAIPICK» للمرة الأولى عبر عرض مباشر طوال فترة الحدث، إلى جانب حلولها البرمجية المبتكرة «ODATiO WMS»، الموجهة لقطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.

من جانبها، تعرض شركة شيبسي كيف يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة المساعدة في تأسيس عمليات لوجستية ذكية وضمان استدامة عمليات سلسلة التوريد. وتدعم الشركة العالمية لمنصات إدارة اللوجستيات الدولة في تحقيق أهدافها للمدن الذكية والاستدامة من خلال حلول إدارة اللوجستيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

فعاليات متنوعة

يجمع معرض ومؤتمر «سيمليس الشرق الأوسط» تحت مظلته المئات من ممثلي الشركات الناشئة والمبتكرين وقادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية والتجزئة. وسيضم كذلك برنامج جامعة التجارة الإلكترونية وجناح التكنولوجيا المالية ومنطقة العرض التوضيحي ومنصة الانطلاق ومنطقة الشركات الناشئة.

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