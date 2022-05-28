«الإمارات ريت» يبيع العقار المستضيف لمدرسة جبل علي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «إيكويتاتيفا» (دبي) مديرة صندوق الإمارات ريت، أمس، بيع العقار المُستضيف لمدرسة جبل علي في منطقة أكويا بدبي لشركة تعليم القابضة، شركة مساهمة عامة، (تعليم). ويملك صندوق الإمارات ريت العقار منذ عام 2015، وقد قام بتمويل تطوير مرافق مدرسة جبل علي غير الربحية التي تتسع لاستيعاب 1800 طالب.

ونقلت المدرسة عملياتها إلى مجمع أكويا الجديد عام 2016. وتقدر قيمة الصفقة والتي ستقوم شركة تعليم بتسديدها للإمارات ريت، بمبلغ 233.5 مليون درهم. وبتلقيه قيمة الصفقة سيكون صندوق الإمارات ريت قد حقق، خلال فترة حيازة عقار المدرسة، عائداً على الاستثمار يعادل 1.4 ضعف قيمة الاستثمار الأصلي. وسيصل عدد العقارات في محفظة الصندوق بعد إتمام الصفقة إلى 10 عقارات في أنحاء دبي. وتقدر قيمة محفظة الصندوق الاستثمارية بمبلغ 2.6 مليار درهم.

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