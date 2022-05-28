«مونتي فاينانس» تعزز خطط نموها الإقليمية

المصدر: ( دبي - البيان)

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كشفت شركة مونتي فاينانس Monty Finance التكنولوجية، عن عزمها تكثيف خططها التوسعية على مستوى العالم، وذلك من خلال طرحها حلول التكنولوجيا المالية المتطورة في الشرق الأوسط.

وقال برونو مارتورانو، الرئيس التنفيذي في «مونتي فاينانس»: «تعد الإمارات سوقاً ممتازاً من حيث توفير منصة مثالية لنا من أجل تسريع توسعنا عالمياً. وتتمتع الدولة بوجود قطاع تكنولوجي قوي يدعم الابتكارات، ما يجعل منها الوجهة الأفضل للتعاون مع الشركاء المحتملين، وسيساعدنا ذلك في تحقيق خططنا للنمو».

وأوضح مارتورانو أنه رغم كون الإمارات أحد الأسواق الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال الخدمات المالية، لا تزال نسبة كبيرة من السكان لا يتعاملون مع البنوك، وفق تقرير صدر أخيراً عن اتحاد التكنولوجيا المالية. وبشكل عام، ينمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط بسرعة بمعدل نمو سنوي قدره 30%.

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