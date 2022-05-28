سلسلة «رينو7» من «أوبو» توفر قدرات تصوير عالية التطور

المصدر: دبي - البيان

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تواصل سلسلة هواتف أوبو رينو توفير إمكانات عالية للغاية في مجال التصوير بالهواتف الذكية الرائدة لمستخدميها حول العالم، بما في ذلك أحدث سلسلة تم إطلاقها مؤخراً «رينو7»، والمعروفة أيضاً بخبير تصوير البورتريه، فهاتف أوبو رينو7 برو 5G مثلاً يضع تجربة تصوير بورتريه رائعة بين أيدي المستخدمين، إذ يتم تشغيل نظام الكاميرا البورتريه بواسطة مستشعري التصوير الرائدين IMX709 وIMX766، اللذين يجمعان بشكل مثالي بين المكونات المادية للجهاز فائقة الجودة والخوارزميات الاحترافية، بما يحدث طفرة جديدة بالكامل في عالم التصوير بالهواتف المحمولة.

ولم تتوقف أوبو أبداً عن البحث في تقنيات المستشعرات لإيجاد أفضل طريقة لزيادة حساسية مستشعرات كاميرات هواتفها للضوء. وقد كان التحدّي الأكبر الذي واجه فريق البحث والتطوير في أوبو هو معرفة كيفية استخدام اللون الأبيض في تخطيط بكسلات الصورة مع تجنّب المشكلات السابقة، فكان أهم تغيير وجب القيام به بعد تصميم نمط الجمع بين اللون الأبيض والألوان «الأحمر والأخضر والأزرق» هو إنهاء خوارزمية التغيّر.

لم يستسلم فريق البحث والتطوير في أوبو أبداً عن مواجهة التحديات، فمثلاً في 2019، استلهم الفريق من ورقة أكاديمية كيفية تطوير خوارزمية Quadra Binning بشكل غاية في الإبداع، وذلك عن طريق إضافة اثنتين من وحدات البيكسل ذات اللون الأبيض لكل بكسل أحمر وأخضر وأزرق، بحيث يكون كل بكسل قادراً على اكتشاف والتعرّف على الإشارات الحمراء والخضراء والأزرق والأبيض.

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