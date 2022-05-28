إدراج أول شركة استحواذ ذات غرض خاص بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، وشركة شيميرا للاستثمار، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي وتتولى إدارة محفظة استثمارية متنوعة من الأسهم المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المحلية والعالمية، إدراج أسهم وأذونات شركة «إيه دي سي» (ADC) للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت مؤشر (ADC) للأسهم ومؤشر (ADCW) للأذونات. وتعد «إيه دي سي» أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في أبوظبي.

ويأتي الإدراج بعد الانتهاء من الطرح العام بتاريخ 12 مايو، والذي استهدف مستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث تمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لإجمالي 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 دراهم للسهم.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» رئيس مجلس إدارة شركة (ADC): «إطلاق أول شركة للاستحواذ ذات غرض خاص في الإمارات يعد شهادة على المكانة التي تنفرد بها أبوظبي، باعتبارها مركزاً مالياً يقوم على أسس راسخة ويتميز بقدرة عالية على جمع الاستثمارات الرأسمالية.

وأكد أن الشركة ستعزز أسواق رأس المال في أبوظبي، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات الخاصة لإجراء المعاملات بصورة أسهل وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الشركة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في أبوظبي والإسهام في جعلها مركزاً رائداً لجذب الشركات الخاصة الراغبة في إدراجها بأسواق رأس المال».

وقال سيّد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة (ADC): «الإدراج الناجح للشركة. في سوق أبوظبي للأوراق المالية يدعم تحقيق رؤية الإمارات ويعزز استراتيجيتها لتطوير أدوات مالية جديدة لخدمة المستثمرين، ويأتي تأكيداً على التزام الشركة بأداء دور ريادي في تطوير أسواق المال بدولة الإمارات».

وأضاف: «إن شركة (ADC) ستمثل آلية جديدة لضخ السيولة في الشركات الإقليمية، بما يسهل وصولاً أسرع إلى أسواق رأس المال، ويتيح أمام المستثمرين الفرصة للاستفادة من مساحة جديدة تتميز بالديناميكية العالية على صعيد أسواق رأس المال في دولة الإمارات بالتوازي مع الاستفادة من قدر أكبر من الشفافية والإدارة المدعومة بخبرات تشغيلية تضاهي المستويات العالمية ودراية عميقة بأسواق المال».

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إدراج شركة إي دي سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس الدور الرائد الذي لعبه السوق في خلق بيئة استثمارية تلبي الاحتياجات المتطورة للمُصدرين والمستثمرين».

السوق الأول

يُعد سوق أبوظبي للأوراق المالية السوق الأول بالمنطقة الذي يعتمد مجموعة من القواعد التنظيمية الشاملة التي تنظم عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، علماً بأن هيئة السلع والأوراق المالية قامت بإصدار أول إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) في فبراير 2022.

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