%80 من العملاء يبحثون عن المنتجات في مواقع ويشترونها عبر أخرى

المصدر: دبي- البيان

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كشفت شركة «سي إن إن بي » لحلول التجارة الإلكترونية والمتخصصة في تعزيز مبيعات العلامات التجارية مباشرةً إلى المستهلك من مقرها في دبي أمس عن نتائج استطلاع الرأي الخاص بالتسوق عبر قنوات البيع الموحدة في الإمارات العربية المتحدة. وأشار الاستطلاع أن 8 من أصل 10 متسوقين أي بنسبة تقارب 80 % يبحثون عن المنتجات في مواقع، ومن ثم يقومون بشرائها عبر قنوات تجزئة أخرى.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته «يوجوف»، الشركة الدولية الإلكترونية المختصة بأبحاث الأسواق عن أهم ثلاثة تفضيلات التجارة الإلكترونية للمتسوقين عبر الإنترنت في الإمارات ومنها، التوصيل المجاني، والتوصيل في اليوم ذاته، وسهولة استبدال واسترجاع المنتجات واسترداد الأموال.

وقال نيكولاس برايلانتس، المؤسس ومدير الرؤية في «سي أن أن بي»: «لدى المتسوقين في الإمارات توقعات عالية، فهم يحبذون التوصيل السريع والمجاني وعمليات استبدال سلسة، ويبحثون عن المنتجات سواءً في المتاجر الإلكترونية أو عبر مواقع العلامات التجارية أو في المتاجر الفعلية، بينما يشترونها من خلال قنوات تجزئة أخرى.

وهذا يدل عن توفر فرص كبيرة لتجّار التجزئة الإلكترونية وغير الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وإيجاد طرق تُميزهم عن منافسيهم وأساليب لكسب العملاء خلال اللحظات الأولى من عمليات البيع».

وشمل الاستطلاع آراء 1000 شخص من الإمارات، من ضمنهم مواطنون وهم الأكثر احتمالًا للبحث والشراء من خلال قنوات مختلفة، ويتصدرون 7 فئات من الفئات الثماني التي شملها الاستطلاع. ومن المُرجح أن الوالدين هم أكثر من يتسوقون من أول قناة بيع بالتجزئة يجدون فيها منتجًا.

وضمن جميع فئات المنتجات الثماني التي شملها الاستطلاع، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي أن الأشخاص بحثوا عن المنتجات عبر الإنترنت ولكنهم اشتروها من المتجر، مما يدل عن امتناعهم في مواصلة مرحلة الشراء عبر التجارة الإلكترونية التي يجب على العلامات التجارية حلها والتغلب عليها.

تقديرات

قدرت عمليات بيع التجارة الإلكترونية في الإمارات بـنحو 5 مليارات دولار خلال 2021، لكن تم استرجاع 30% من المنتجات واسترداد الأموال. وتتوقع»سي أن أن بي«بأن شركات التجارة الإلكترونية تواجه مرتجعات تزيد عن 1.5 مليار دولار كل عام. ومن خلال معالجة المواقع بحلول التجارة الإلكترونية والمصممة خصيصًا للعلامات التجارية والأسواق الإلكترونية يمكن أن ينخفض متوسط معدل المرتجعات إلى أقل من 1٪.

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