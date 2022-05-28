«داماك» تدخل السوق العقاري الأمريكي بالتعاون مع دار «كافالي» للأزياء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية شراء قطعة أرض في منطقة «سيرفسايد» الراقية في ميامي، حيث تخطط الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لبناء برج يحمل توقيع دار الأزياء الفاخرة «كافالي». ومشروع «سيرفسايد»، هو أول مشاريع داماك العقارية في الولايات المتحدة. وتم بيع الأرض، التي تبلغ مساحتها 1.8 فدان، إلى شركة داماك مقابل 120 مليون دولار.

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك: كانت داماك تتطلع دائماً إلى فرص الاستثمار في ميامي. ونرى بأن هذه المدينة، التي تتميز بكونها مركزاً للمنتجات والعلامات الفاخرة ودور الأزياء العالمية، تتناسب مع معايير الشركة وخططها على مستوى المشاريع الفاخرة.

وتخطط داماك العقارية، للتوسع في مختلف الأسواق العالمية عبر تطوير مجموعة من المشاريع بما في ذلك مشروعها في أوروبا «داماك تاورز ناين إلمز» الذي يقع في واحدة من أرقى المناطق في العاصمة البريطانية لندن، والذي يتميز بتصاميمه التي تحمل توقيع علامة فيرساتشي الفاخرة.

وتعمل الشركة على تطوير منتجع فاخر في المالديف، سيتم تشغيله من قبل العلامة الفندقية العالمية «مندرين أورينتال»، كما تمتلك مشاريع أخرى في كندا والمملكة المتحدة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وفي عام 2021، أطلقت داماك العقارية مشروعين في دبي هما «داماك لاجونز»، وهو ثالث مجتمع سكني رئيسي للشركة في دبي، و«كافالي تاور» وهو برج يُطل على نخلة جميرا ويتكون من 70 طابقاً ويتميز بتصاميمه الداخلية التي تحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة «كافالي».

وقال سجواني: توسعنا العالمي ودخولنا السوق العقاري في الولايات المتحدة، يُعد دليلاً واضحاً ومؤشراً قوياً على المكانة التي تحظى بها داماك في هذا القطاع الحيوي. ونحن سعداء للغاية بما نحققه من نجاحات، ونتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من المشاريع. وأضاف: عمليات التوسع لا تشمل القطاع العقاري فقط، وإنما تمتد إلى قطاعات أخرى مثل الأزياء والضيافة، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، لا سيما «ميتافيرس» و«الرموز غير القابلة للاستبدال» ومراكز البيانات. الأمر الذي يعزز من حضورنا القوي في هذه القطاعات.

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