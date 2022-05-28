أهمية متزايدة لـ«الخيارات الغذائية المستدامة» والاستهلاك الواعي في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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يؤكد الخبراء على تزايد أهمية الاستهلاك الواعي بالنسبة لمستقبلنا، ويشيرون إلى انتشار ملحوظ لقرارات الشراء المدروسة ذات المردود الإيجابي على المستهلك والبيئة.

وقال يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو» في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا إنه نظرًا لأن الخيارات الغذائية المستدامة والإيجابية أصبحت الآن النموذج السائد على مستوى العالم، فقد أصبحنا بحاجة إلى منصات أوسع وأشمل للتفكير مجددًا في نقاط القوة وتعزيز عدالة توافر الغذاء.

وذلك من خلال إطلاق محادثات معمقة بمشاركة لاعبين مؤثرين من كافة جوانب السلسلة الغذائية. ويمثل تعديل وصفات الطعام، وتحديد مجالات الابتكار، وتعزيز الاستخدام الثانوي لبقايا الطعام من أهم الأمور التي يمكن أن يدور الحديث عنها. كما أنه من المهم جدًا العمل على جعل أنظمتنا الغذائية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا ومسؤولية.

وأشار إلى انه للاستفادة على الصعيد المحلي، علينا أن نبحث عن «كل ما هو ممكن» في فن تحضير وتقديم الطعام، وصولاً إلى اتخاذ قرارات واعية وسليمة عند اختيار الطعام الذي نتناوله. وبات من الضروري بذل جهود كبيرة سواء على مستوى الشركة أو المجتمع، للتعريف بطرق أفضل للحصول على منتجات عالية الجودة، وإطالة عمر المنتجات، وتشجيع الاستهلاك الواعي.

وفي هذا السياق، قامت بيبسيكو بإطلاق مبادرتها «غذاء للفكر» (Food for Thought)، التي تم تصميمها لإحداث ثورة على النموذج الحالي، وذلك من خلال إعادة التفكير في البنية التقليدية السائدة المرتبطة بتناول هذا الموضوع الحيوي وتعزيز الحوار حول النظم الغذائية المستدامة.

وقال يوجين ويليمسن: نولي أولوية في منطقة الشرق الأوسط لقضايا التغير المناخي، ولدينا في هذا السياق فرصة ذهبية، خاصة مع استعداد مصر والإمارات لاستضافة مؤتمرين بيئيين متتاليين هما، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27 (COP 27)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 28 (COP 28) فمن المهم جدًا استغلال هذين المؤتمرين الدوليين لتسريع جهود مناقشة قضايا الاستدامة.

كانت الشركة قامت بتسريع برامج جمع وإعادة تدوير العبوات البلاستيكية في المملكة العربية السعودية والإمارات ولبنان والأردن، ونأمل أن نتمكن من تنفيذ مبادرات مماثلة في دول أخرى في المنطقة خلال عام 2022.

وقال ويليمسن: تاريخنا في منطقة الشرق الأوسط يدفعنا لتعزيز التزامنا بإحداث تغيير إيجابي هادف. ونعلم جيدًا بأن إطلاق تلك المبادرات سيعزز هذه المسيرة المشرقة، من خلال توفير منصة قوية لأصوات مبدعة من الشرق الأوسط، يتردد صداها معنا جميعاً، للمساعدة في نشر الإلهام للقيام بعمل حقيقي.

برامج ابتكارية

أطلقت شركة «بيبسيكو» في سبيل تعزيز الابتكار برنامج Green House Accelerator الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات ووادي تقانة الأغذية «Food Tech Valley». وانضمت إلينا في هذا البرنامج حتى الآن عشر شركات، ونتطلع إلى رؤية التأثير الذي ستحدثه هذه الشركات لمساعدة المنطقة على تحقيق طموحاتها.

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